Pas enrere de l’Igualada Femení HCP, que perd a casa contra el cuer

IGUALADA FEMENÍ HCP 4

LLEIDANET HC ALPICAT 0

L’Igualada Femení Grupo Guzman va fer el pitjor partit del que va de temporada a casa i va perdre per 0-4 davant el cuer de l’OK Liga Iberdrola, un Lleidanet HC Alpicat que va recollir el premi a la constància de molts mesos de treball i va sumar el primer triomf a la competició. Partit molt més anivellat en el joc del que indica el resultat final, amb una portera visitant Leyre López, que va ser la figura de les lleidatanes i que va fer que no fructifiquessin les opcions de gol de les locals. Més de dos anys després, l’Igualada Femení Grupo Guzman es queda sense marcar almenys un gol en un partit de lliga.

El matx va ser de poder a poder durant el primer temps, on les defenses van ser clarament superiors als atacs. Les igualadines tenien baixes importants, com les de Carolina Herrera i Pauli Molina, fet que va comportar que les joves Arian Martín, Maura Santó, Gina Balcells i Mar Bricollé entressin molt més en la rotació de pista. Les joves jugadores, habituals del Nacional Catalana, van mostrar bones maneres i van lluitar de valent, amb gran intensitat, però no va ser la millor matinal per a les locals.

L’Igualada Femení Grupo Guzman va tenir les millors opcions per avançar-se en els primers minuts, però l’equip lleidatà es va mostrar molt sòlid i va posar a prova a la portera igualadina Laia Navarrete. El primer gol arribaria en el minut 19, amb una gran jugada individual de la visitant Arantxa González. Aquest gol va ser una galleda d’aigua freda per a les de Carles Marín, que van intentar reaccionar sense sort en els minuts següents. I qui no fallaria, al límit del descans seria la visitant Laura Pastor, la millor jugadora de l’HC Alpicat, que faria un 0-2 que era un càstig excessiu per a les igualadines.

A la represa, la precipitació va acompanyar el joc de les igualadines, que ho van provar de totes les maneres, especialment amb llançaments llunyans que topaven una i altra vegada amb la portera Leyre López o bé amb jugadores visitants que es jugaven el físic. No hi va haver manera. L’HC Alpicat, en canvi, va forçar la desena falta de les locals, la lleidatana Laura Pastor no va poder superar a Laia Navarrete en la corresponent directa, però poc després sí que faria el tercer gol visitant en una contra. Amb el 0-3 el descontrol a pista va ser encara més evident i la impotència de les locals es va accentuar. La capitana igualadina Pati Miret va tibar d’orgull i va posar a prova a la portera local en un parell d’accions -pal inclòs- però no era el dia de les igualadines, que van tenir una directa a la recta final del matx, que no van poder convertir. Quan el partit ja finalitzava, i amb les igualadines volcades a la pista de l’Alpicat va arribar el quart gol de les visitants, en una contra transformada per Ona Moreno.

Dissabte, un altre partit clau, a la pista del CP Las Rozas

Sensacions dolentes de les igualadines, que van fallar en un partit clau i que ara continuen a quatre punts dels llocs de permanència (però havent jugat un partit més que els seus principals rivals). Queden 10 jornades on caldrà que les igualadines millorin molt si volen revertir una situació classificatòria que s’ha complicat molt en els darrers mesos de competició. La primera oportunitat de refer-se serà el proper dissabte (16.00 hores) a la pista del Club Patín Las Rozas, conjunt madrileny que és el penúltim classificat de la competició. Serà una nova final per a les igualadines, que hauran de donar la seva millor versió si volen guanyar els tres punts.