A Igualada no hi ha una programació estable de música i dansa organitzada per l’Ajuntament. A dia d’avui, la ciutat només disposa d’una programació estable de teatre i una programació musical intermitent centrada en el Festival Internacional d’Orgue del mes de març, el Festival Anòlia, del mes de juliol i algun altre concert o cicle petit escadusser. La resta de programació de la ciutat reposa en els fonaments de les entitats sense ànim de lucre i en persones amb ganes de dedicar part del seu temps lliure a portar propostes artístiques de qualitat a la ciutat: El cicle de música de cambra de l’Encambra’t, la programació de l’associació Tocats de Jazz (Estival de jazz i cicle Cuir) i els cicles de concerts de música moderna a l’Ateneu, a la Bastida o al Rec on Fire.

Alguns dels cicles de concerts esmentats són d’iniciativa privada i en alguns altres l’ajuntament hi col·labora econòmicament però en una quantitat molt baixa que sempre és susceptible a les retallades que Cultura està aplicant darrerament. També cedeix espais i material, però l’organització i la direcció artística per d2ecidir la programació depèn de persones voluntàries amb ganes que la ciutat pugui escoltar concerts de qualitat i de nivell professional i que fan miracles amb un pressupost escàs. Això sí, en aquests darrers no fallen mai els regidors a primera fila, fent discursos pomposos i publicant fotos a les xarxes penjant-se medalles sobre el cicle o festival en qüestió.

Evidentment, a la ciutat també es pot assistir als concerts que les entitats igualadines fan cada any. Però quan parlo de programació musical no em refereixo a la tasca ingent i necessària de les entitats. Això són figues d’un altre paner. Aquí estem parlant de la programació professional.

El que no té sentit és que una ciutat capital de comarca com Igualada no tingui una programació anual estable de música (i també de dansa). Una programació que vagi de setembre a juny i que estigui íntegrament organitzada i programada pel departament de Cultura de l’ajuntament. Amb una venda de tiquets i abonaments de temporada tal i com es fa amb el teatre. Tal i com fan totes les nostres ciutats veïnes.

I per fer això no cal esperar a que tinguem un auditori i aferrar-se a la manca d’aquesta infraestructura per justificar una mala política cultural. Si Igualada necessita un Auditori és per, primer, descongestionar el Teatre Municipal de l’Ateneu, i segon, per poder acollir concerts de gran format que no es poden fer al teatre. Però una programació musical estable es pot fer independentment, ja que la ciutat disposa de diversos espais que poden acollir perfectament concerts de petit i mitjà format (Església del Roser, Auditori del Museu Comarcal, la sala gran de l’Escorxador o la capella del Zementiri, d’una acústica excel·lent, per citar-ne alguns) que, condicionats correctament i de forma temporal, podrien fer servei mentre esperem tenir millors espais. I si cal acollir un concert de gran format, es pot utilitzar puntualment el Teatre de l’Ateneu o la Basílica de Santa Maria, tal i com es fa actualment. O no fer-ne.

Una programació musical professional estable en una ciutat com Igualada ha de ser de qualitat, compromesa i diversa, oferint espectacles de gran, mitjà i petit format i procurant que tots els públics i sensibilitats se sentin representades. Ha d’incloure ensembles de música antiga, presència del cant coral (que a la ciutat està molt arrelat), repertori clàssic, romàntic i del segle XX, en format de cambra o orquestral, formacions de jazz que cobreixin els diversos estils d’aquest llenguatge, cantautors i grups emergents o consolidats de l’escena moderna del país o de fora, música d’arrel i folk, concerts familiars, les noves músiques influenciades per l’electrònica i també ha d’incloure nova creació i avantguarda per fomentar els artistes emergents i els artistes locals. Però sobretot, ha d’estar a l’aguait de l’agenda del país. Si Antònia Font després del seu esperat retorn fa una gira pels teatres catalans, com és que han parat a Manresa, Esparreguera o Vilafranca i no ho han fet a Igualada?.