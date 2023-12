Òdena rep una subvenció de 200.000 € per recuperar l’ermita de Sant Bernabé

Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena ha aconseguit un total de 200.000 euros per tal de recuperar l’ermita de Sant Bernabé procedents de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una subvenció que té com a objectiu l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural.

El passat mes de setembre, es va signar un conveni amb el propietari de l’ermita de Sant Bernabé, amb l’objectiu de rehabilitar-la i promoure’n la seva conservació, com a Bé Local d’Interès (BCIL), catalogat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

L’ermita de Sant Bernabé és un element de gran interès arquitectònic que actualment es troba en estat precari, ja que la coberta ha cedit i es tem que puguin cedir també les parets de la mateixa, de manera que cal efectuar actuacions de reparació i rehabilitació amb caràcter urgent. És de propietat privada, motiu pel qual l’Ajuntament va haver d’elaborar un conveni amb el propietari.

La cessió de la propietat de l’ermita de Sant Bernabé d’Òdena al municipi és totalment gratuïta, per 50 anys, i amb l’objectiu de destinar-la per a usos museístics, culturals, turístics, veïnals i associacionals. A la finalització dels 50 anys es prorrogarà de forma automàtica, per períodes de 5 anys.

Des de l’Ajuntament es felicita a l’equip tècnic per totes les gestions prèvies que van coincidir al mes d’agost i que han fet possible aquest important ajut econòmic.

