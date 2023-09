Òdena rehabilitarà l’Ermita de Sant Bernabé

L’Ajuntament d’Òdena ha signat un conveni amb el propietari de l’ermita de Sant Bernabé, amb l’objectiu de rehabilitar-la i promoure’n la seva conservació, com a Bé Local d’Interès (BCIL), catalogat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

L’ermita de Sant Bernabé és un element de gran interès arquitectònic que actualment es troba en estat precari ja que la coberta ha cedit i es tem que puguin cedir també les parets de la mateixa, de manera que cal efectuar actuacions de reparació i rehabilitació amb caràcter urgent. És de propietat privada, motiu pel qual l’Ajuntament ha hagut d’elaborar un conveni amb el propietari.

Amb aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a realitzar els treballs necessaris per garantir la seva estabilitat i posteriorment realitzar la diagnosi i projecte de reconstrucció i consolidació, com a actuació de dignificació d’aquest monument de gran notorietat d’Òdena.

S’ha establert doncs que l’Ajuntament promou les obres d’apuntalament i restauració de la coberta de l’ermita, i s’encarregarà de les llicències i permisos necessaris per a l’execució de les obres, com també del cost de la totalitat d’aquestes, que ho farà a través de subvencions. Tan aviat s’aconsegueixi el finançament, s’iniciaran els treballs d’apuntalament de la coberta en el termini més breu possible i iniciaran les obres de restauració.

La cessió de la propietat de l’ermita de Sant Bernabé d’Òdena al municipi és totalment gratuïta, per 50 anys, i amb l’objectiu de destinar-la per a usos religiosos, museístics, culturals, turístics i associacionals. A la finalització dels 50 anys es prorrogarà de forma automàtica, per períodes de 5 anys.

L’objectiu de l’actuació és recuperar un punt social històric al municipi, i donar-li vida. L’ermita de Sant Bernabé ha estat seu d’aplecs i la festa major del barri del Raval d’Aguilera, com també és un element arquitectònic odenenc de gran rellevància, que cal rehabilitar.