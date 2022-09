Carolina Herrera es queda i és la gran novetat per l’inici de l’OK Lliga

L’Igualada Femení HCP inicia aquest dissabte la seva tercer temporada consecutiva a l’OK Lliga Femenina. Ho farà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Vila-Sana un dels equips més complicats de la competició i que aspira a emportar-se el títol.

Les del Pla de l’Urgell venen d’acollir i perdre la Supercopa d’Espanya, en cedir davant el Generali HC Palau en semifinals. Amb tot, les de Lluís Rodero disposen d’una de les plantilles més fortes i compensades de la competició, on sobresurten les argentines Luchi Agudo, Vale Fernández i Dai Silva, a més de les catalanes Laura Barcons, Victòria i Maria Porta i també la incorporació de Maria Figuerola (ex Cerdanyola, com Dai Silva), entre d’altres.

Carolina Herrera, la gran novetat

L’Igualada Femení, però, es presentarà a terres lleidatanes amb una novetat d’última hora. Tot i que no va començar la pretemporada amb l’equip, en les darreres hores s’ha confirmat que Carolina Herrera, una de les jugadores més importants a l’equip igualadí durant les darreres dues temporades, formarà part de la disciplina igualadina després d’haver participat aquest estiu, amb la seva selecció, a la preparació pel Mundial que es disputarà, aquest novembre a Argentina.

Carolina Herrera va incorporar-se al conjunt igualadí a l’hivern de 2021, i va contribuir a assolir una permanència que estava molt complicada, guanyant els darrers cinc partits en el grup de lluita pel descens. La passada temporada va anotar 12 gols, alguns dels quals molt importants i que van donar triomfs destacats a les igualadines. Es tracta d’una jugadora vertical, amb molta habilitat en l’u contra u i amb qualitat per definir. La seva veterania també pot ser important per a un Igualada Femení Grupo Guzman que competirà per tercera temporada consecutiva a la millor lliga del món.

Triomf a Cerdanyola en el darrer partit de pretemporada

L’equip igualadí va disputar dissabte passat al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès el darrer partit de pretemporada a la pista d’un rival de la Iberdrola OK Liga. Les igualadines es van imposar per 0-3 en aquest darrer test de preparació. Blanca Angrill va marcar per partida doble i també va fer un gol la capitana Pati Miret. L’Igualada Femení Grupo Guzman va continuar perfeccionant els sistemes de joc de cara a l’estrena a la lliga d’aquest dissabte a Vila-Sana.