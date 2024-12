La museïtzació de la Mina Vicenta de Calonge de Segarra, reconeguda als Premis Bonaplata

La recuperació i museïtzació de la Mina Vicenta i el seu entorn, impulsada per l’Ajuntament de Calonge de Segarra amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha estat reconeguda amb un accèssit en els Premis Rehabilitació i Restauració en la categoria d’elements immobles dels Premis Bonaplata que atorga l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. L’actuació ha destacat per la consolidació de les estructures originals de l’antiga explotació minera i la seva adaptació com a espai museístic que explica la història de la mineria a l’Alta Segarra.

Els treballs han inclòs la restauració de la bocamina, el sanejament de la galeria interior i el rejuntat de la volta de maons, així com la reconstrucció dels murs exteriors que emmarcaven la via per on circulaven les vagonetes tibades per mules. La museïtzació, a càrrec de CAT Patrimoni, ha recreat l’activitat minera mitjançant figures a mida natural de miner i mula tallades en acer corten, basades en una fotografia datada de 1910. També s’ha reconstruït la via fèrria i instal·lat una porta de ferro que permet veure l’interior de la mina.

Cap a una museïtzació integral del patrimoni miner

El projecte, que combina conservació patrimonial i divulgació, inclou una exposició permanent sobre la mineria a la comarca a la galeria interior, i es recrearà, a la zona d’explotació més profunda, les condicions de treball dels miners en l’extracció de lignit.

Reconèixer el patrimoni industrial i el seu impacte social

Aquest accèssit forma part dels Premis Bonaplata, que celebren la seva 32a edició i que reconeixen projectes de rehabilitació i restauració que preserven el patrimoni de la societat industrial, destacant la qualitat arquitectònica, la fidelitat històrica i el potencial educatiu de les actuacions. Els guardons s’han lliurat aquest dilluns 2 de desembre a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya.

La museïtzació de la Mina Vicenta reafirma el compromís de Calonge de Segarra amb la recuperació del seu patrimoni històric, posicionant aquest indret com un espai clau per comprendre l’activitat minera a l’Alta Segarra i la seva contribució al desenvolupament industrial.