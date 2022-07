Montbui segueix celebrant al Festa Major

El divendres 8 de juliol va començar la Festa Major a Santa Margarida de Montbui amb el concert del 25è aniversari de la Coral Si Fa Sol a l’Església Santa Margarida.

Després de les activitats que s’han fet aquests dies —campionat de partides ràpides d’escacs, un concert de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia (JOSA) aleví, una caminada nocturna, etc.—, aquest cap de setmana comprendrà el gruix d’activitats.

Pel que fa al Nucli Urbà, el divendres 15 de juliol, a partir de les 10 h, es farà una cercavila pels carrers del municipi amb els casals d’estiu amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament. Aquell mateix dia, a les 18 h a la Biblioteca Mont-Àgora, tindrà lloc l’hora del conte ‘Canta i balla el conte’, una activitat a càrrec de Vivim del Cuentu. Així mateix, a partir de les 18 h i fins dilluns, s’inaugurarà la fira d’atraccions al Passeig Catalunya. Cal destacar que el dilluns 18 de juliol es farà 2×1 en la venda de tiquets de les atraccions.

Finalitzarà el dia amb una botifarrada a la plaça de l’Ajuntament a les 21.30 h. Els tiquets es podran adquirir en aquest indret a partir de les 20 h. El preu del tiquet 5 €.

Seguidament, a les 22 h actuaran, també a la plaça de l’Ajuntament, Lorena Gonzalez i David Vargas, i a les 23.30 h es farà el concert ‘Los hits de tu vida’, en què es podran reviure les cançons d’ara i de sempre. D’altra banda, es punxarà música de DJ a partir de les 23.30 h a Montmercat.

L’endemà, dissabte 16 de juliol, es farà una exhibició de sevillanas i de ball llatí i una actuació de cant coral a les 11.30 h a la Sala Gran Mont-Àgora. A les 19 h tindrà lloc la cercavila, en la qual participarà la Xaranga HoPeta Street Band amenitzarà els carrers del municipi. El lloc de sortida i arribada és la plaça de l’Ajuntament. A les 22 h es realitzarà el ball de Festa Major, amb l’orquestra marinada, a la plaça de l’Ajuntament. A més, dissabte tindrà lloc la Nit Jove a Montmercat amb l’actuació de DLocos El Tributo a El Canto del Loco a les 23.30 h i Starways a l’1.30 h.

El diumenge 17 de juliol s’ubicaran inflables aquàtics a Montmercat a partir de les 10 h. A les 10.30 h la Cobla Reus Jove amenitzarà el ball de sardanes que es farà al Bulevard. Més tard, a les 12 h, serà el torn de l’actuació castellera dels Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Barcelona. A partir de les 13 h tindrà lloc la festa de l’escuma a Montmercat, on també es farà la fideuada popular a les 14 h. Els tiquets per a aquest àpat es posaran a la venda al mercat a partir de les 10.30 h. El preu del tiquet és 7 €. Continuarà la jornada a Montmercat amb el concert de Pájaros Mojados a les 15.30 h i l’activitat ‘Country a l’aire lliure’ a les 18 h. Així mateix, Mont-Àgora acollirà a les 19 h la representació de l’obra ‘Próxima estación: Catalunya’, de La Farándula (grup de teatre del curs de Mont-Àgora). Finalitzarà la jornada amb el concert ‘Tribut a Estopa’ del grup Destrangis a les 21.30 h a la plaça de l’Ajuntament.

Pel que fa al Nucli Antic, el divendres 15 de juliol el jovent del poble pintarà el mural de La Margarideta a les 18 h a la plaça de la Figuera. Després, a les 20 h, es farà el tradicional sopar de Festa Major, en el qual se serviran entrepans, pizzes, creps i begudes. Continuarà la programació a la plaça Major amb el correfoc a les 22.30 h i amb l’actuació del grup Pascual & els Desnatats a les 0 h. Posteriorment, el DJ PD Efa farà una sessió musical a l’1.30 h a la plaça Major. Finalment, a les 3.30 h, a la mateixa plaça, tindrà lloc la xocolatada. Cal destacar que s’ubicarà un punt lila a la plaça Major de 23.30 a 4 h.

El dissabte 16 de juliol es farà l’activitat de cinema infantil a les 17 h a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, on tindrà lloc a la mateixa hora el campionat femení de dòmino. A les 19.30 h es farà el campionat de partides ràpides d’escacs a la plaça Major, lloc on es farà l’arengada popular a les 21.30 h. El preu per a aquest àpat és de 10 € i cal comprar el tiquet al punt de venda de tiquets de Festa Major. Finalitzarà la nit a la plaça Major amb el concert del grup tortosí Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries a les 23 h i amb la sessió de música dels anys 70, 80 i 90 —a càrrec dels DJ Pep Fuster i Jordi Montiel— a les 0.30 h.

El diumenge 17 de juliol tindrà lloc l’espectacle infantil ‘Històries d’aigua’, a càrrec del grup La Tresca i La Verdesca, a les 12 h a la plaça Major. Per a aquesta activitat cal portar banyador i xancletes. També a la plaça Major, però a les 13 h, l’AMPA Montbou organitza un vermut. A la tarda, a les 19 h a la plaça del Safareig, es farà la III Cursa d’orientació Festa Major Montbui 2022, organitzada per Runners Montbui. Clourà la jornada el concert de música ‘Del cant de taverna i de les havaneres’ del grup Els Cremats a les 22 h a la plaça Major.

Finalment, el dimecres 20 de juliol, Dia de Santa Margarida, es farà una cerimònia solemne, oficiada per Josep Maria Pujol i acompanyants, a les 12 h a la Parròquia de Santa Margarida.