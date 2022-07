Igualada acull aquest cap de setmana el tradicional torneig de vòlei sorra

Aquest cap de setmana, com és habitual per aquestes dates i sempre molt esperat, es portarà terme el 29è Vòlei Sorra Ciutat d’Igualada, organitzat per l’Igualada Vòlei Club. Com sempre, amb un munt d’activitats que permetran als participants gaudir d’un cap de setmana d’esport, lleure, i bon rotllo, com la famosa paella i botifarrada.

Enguany seria el 30è aniversari, però per la covid s’haurà d’esperar un any per assolir la fita. Aquesta edició es preveu espectacular, ja que hi ha rècords de participants, 507, a més de 354 equips. També es gaudirà d’un nivell de volei platja altíssim, amb molts jugadors d’elit que faran les delícies del públic. Com sempre, hi haurà servei de bar, música, sol i sorra. I molt, molt voleibol.

Des de l’Igualada Vòlei Club volen agrair a tots els patrocinadors, Ajuntament d’Igualada, i membres del club la seva aportació per aconseguir un dels millors tornejos de Catalunya.