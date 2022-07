Aquest dissabte, trobada de cotxes clàssics a la Rambla Sant Isidre

Igualada Comerç i la comissió de Sant Cristòfol ja tenen tot a punt per acollir una nova edició de la trobada de cotxes clàssics. Demà dissabte a la Rambla Sant Isidre es farà la trobada anual que compta amb el suport de l’Ajuntament.

Hi ha més de 70 cotxes inscrits, d’arreu de Catalunya. A partir de les 9 del matí la Rambla acollirà els vehicles participants, que seran rebuts per l’organització per validar la seva participació. Fins a les 10.30 h. es donarà l’oportunitat d’esmorzar en els diferents establiments de la zona. A les 10.30 h. es donarà la sortida a una ruta per Rubio i Òdena d’una hora de durada. Abans de finalitzar la trobada es lliurarà un diploma i un obsequi/record de la jornada. També es farà el lliurament de premis al vehicle més antic, al que ve de més lluny, al més ben conservat/restaurat i el premi del públic.