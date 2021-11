El Consell Comarcal amplia les beques per a cursar ensenyaments artístics

El Consell Comarcal de l’Anoia convoca la segona edició del programa de beques per infants i joves de la comarca que vulguin estudiar ensenyaments artístics extraescolars i que compleixin els requisits de la convocatòria. Es podran tramitar durant la primera quinzena de gener i tenen la finalitat de facilitar la pràctica d’activitats de caire artístic i cultural, fomentant al màxim l’accés a aquesta tipologia d’ensenyaments. Els ajuts, dotats amb 10.000 euros en total i creats l’any passat, s’adrecen a infants i joves de la comarca que tinguin entre 3 i 16 anys i la subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, però l’import total rebut per la mateixa finalitat no podrà superar el seu cost total.

Segons han avançat aquest dimecres el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, i el conseller de Cultura i Esports, Rafel Galván, la convocatòria presenta novetats destacades amb l’objectiu d’ampliar els topalls i arribar a moltes més famílies en aquesta segona edició. D’una banda, per adaptar-se a la realitat dels estudis de la comarca, ara s’estableixen dos límits subvencionables: 250 euros per les activitats amb una quota mensual inferior a 50 euros i, d’altra banda, com a màxim de 400 euros per aquells amb una quota superior a 50 euros. A més, també s’ha millorat el sistema de punts de l’any passat i s’han augmentat els màxims de renda familiar per a poder arribar al màxim de famílies i poder concedir el màxim import possible. I aquells esports que es considerin artístics també seran activitats subvencionables.

Jordi Cuadras afirma que “amb aquest programa de beques, el Consell Comarcal fa una aposta ferma pel talent cultural i per promoure estudis artístics entre infants i joves de tots els municipis de la comarca i garantir el dret a l’accés a aquest tipus d’extraescolars. Per a tenir una societat més crítica i enriquida, cal promoure la cultura i per això seguim apostant per aquest programa creat des de zero pel Consell i ampliem els topalls per arribar al màxim de gent possible per garantir la igualtat d’oportunitats a l’hora de cursar-los. L’objectiu és que la renda de les famílies no sigui un impediment perquè els seus fills o filles puguin accedir a estudiar teatre, música, dansa, pintura o qualsevol altra extraescolar de caire artístic”.

Rafel Galván, conseller de Cultura i Esports, destaca que “els canvis introduïts a les bases pretenen afavorir les famílies i esgotar la partida de 10.000 euros que destinem a aquest concepte; aquestes són unes beques de recent creació, van néixer tot just l’any passat, i les adaptem a la realitat del nostre territori i a les necessitats dels demandants. Tenim l’objectiu de consolidar aquests ajuts com un recurs imprescindible a la comarca a l’hora d’incentivar i garantir l’accés de tots els nostres infants i joves als estudis artístics, sense que el seu context econòmic ni cap altre pugui suposar un impediment”.

Els detalls de la convocatòria, els topalls de renda per optar-hi, la documentació necessària i el formulari de sol·licitud es podran consultar al web www.anoia.cat a principis de gener, un cop superada l’aprovació al ple comarcal i el període d’exposició pública. Per més informació es pot trucar al telèfon 93 805 15 85.