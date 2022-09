Més de 300 persones participen a la Fira Agro Alta Segarra

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va inaugurar la fira en el marc de les jornades RECOMEX de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) destinades als resultats d’assaigs i innovacions en cultius extensius d’hivern on hi van assistir més de 300 persones.

La consellera, en el seu discurs inaugural, va assenyalar que en un context com l’actual d’emergència climàtica la pagesia assumeix més càrrega i que per això, “cal que comencem a aplicar mesures tecnològiques per adaptar-nos i mitigar aquest impacte”. Per la seva part, Jordi Badia, alcalde de Calaf, va destacar que la fira, al ser dinàmica, connecta més bé amb les demandes que el sector té avui, ja que porta innovacions i les explica al públic interessat. En aquest sentit, va agrair a tots els expositors haver-se mantingut fidels a la fita i mostrar el seu interès per participar-hi després dels dos anys d’aturada a causa de la pandèmia.

El dissabte al matí es va realitzar una segona ponència tècnica destinada a parlar dels equips per aplicació variable en agricultura de precisió. En aquesta es va fer una demostració pràctica dels beneficis de l’aplicació de l’agricultura de precisió i es va exposar la forma més rendible d’integrar-la dins de cada explotació.

D’altra banda, durant els dos dies de la fira es va poder visitar fins a una quinzena d’expositors, que a més, van programar diverses activitats com: mostres de digitalització de productes i serveis per a l’agricultor, tècniques d’estalvi energètic, canvi de neumàtics, sorteigs, etc.

Finament, al llarg de les dues jornades, també es van dur a terme diferents demostracions a camp de màquines en moviment per tal que el públic assistent les pogués veure treballar en directe i conèixer de primera mà com apliquen la tecnologia 4.0 de forma pràctica.