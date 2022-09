Capellades inicia les obres de remodelació del centre històric

Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació del centre de Capellades, per la part baixa del carrer d’Oló en direcció a Casa Bas. Aquests treballs tenen una important afectació en el trànsit de vehicles, que no podran passar ni estacionar a partir del carrer 11 de setembre. La plaça Sant Jaume és on ara hi ha les màquines de l’obra, executada per Construccions Galan SL després de l’adjudicació que es va fer en la darrera sessió plenària.

Les obres han començat foradant des de la plaça Sant Jaume cap a Casa Bas i després se seguirà pel carrer d’Oló fins arribar al Passeig Miquel i Mas.

Aquesta és la primera fase i s’espera que estigui acabada en un parell de mesos. Seguidament, es continuarà treballant per la plaça Sant Jaume i tots els seus carrers adjacents: Magina Carme, Canaleta i 11 de Setembre, durant un parell més de mesos.

Mentre s’hi estigui treballant també es veurà afectat el servei de recollida porta a porta ja que no hi pot accedir el camió de recollida. Per això s’ha habilitat dos punts especials, on es concentren els cubells.