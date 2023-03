Masquefa reclama actuacions urgents per a millorar el servei d’atenció primària

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar per unanimitat una moció unitària en protesta de la precarietat del servei d’atenció primària del CAP de Masquefa i per a reivindicar actuacions urgents de millora del servei.

En aquest sentit, a través d’aquesta moció l’Ajuntament exigeix una comunicació i interlocució clares i fluïdes amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; i que aquest es pronunciï i plantegi com i amb quins recursos s’ha de prestar el servei d’atenció primària a l’EAP Martorell Rural i al CAP de Masquefa per tal que aquest es presti als usuaris de forma correcta i òptima, i no amb la precarietat i dèficits actuals.

Al mateix temps, el consistori reclama al Departament de Salut que els veïns de Masquefa puguin accedir al servei d’atenció continuada, i en cas d’urgència, ofert al municipi de Piera durant les 24 hores del dia; i que el CAP de Masquefa pugui ser un CUAP, ja que compta amb tota la infraestructura necessària.

D’altra banda, l’Ajuntament també es compromet a impulsar i convocar una trobada de tots els alcaldes dels ajuntaments afectats per aquesta situació de mal funcionament del servei d’atenció primària a l’EAP Martorell Rural, amb l’objectiu de posar en comú les deficiències del servei i plantejar accions comunes de reivindicació i solucions al Departament de Salut.

Per tot plegat, el consistori farà arribar aquesta moció a tots els ajuntaments afectats de l’EAP Martorell Rural per tal que en els seus respectius plenaris municipals es porti a aprovació una moció en la mateixa direcció que la present, i que ajudi a reclamar amb tota la força i justícia social els canvis urgents i millores que s’han d’emprendre al servei d’atenció primària.

Quina és la situació actual al CAP de Masquefa i a l’EAP Martorell Rural?

A través de la moció aprovada aquest 23 de març l’Ajuntament de Masquefa ha volgut posar de manifest, novament, les mancances del servei d’atenció primària del CAP de Masquefa i de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Martorell Rural. El consistori posa de manifest que el sistema de salut de l’EAP Martorell Rural es troba en una situació de sobresaturació. En concret, el CAP de Masquefa, des de fa anys i d’una manera agreujada els darrers temps viu una conjuntura propera al límit pel que fa a personal sanitari i administratiu i recursos disponibles. A dia d’avui, el Centre d’Atenció Primària de Masquefa no pot assumir, per la manca de professionals, el pes de tota la tasca d’atenció primària amb la normalitat, rigor, professionalitat i atenció que mereix un servei tant bàsic i essencial com és aquest, ja que actualment estan doblant el rati de consultes.

Al mateix temps, l’Ajuntament de Masquefa lamenta que a aquestes deficiències si suma també el fet que les derivacions de pacients a especialistes no es resolen amb un temps prudencial, com tampoc es realitzen les proves mèdiques amb la celeritat que correspondria. Això és degut a que el sistema sanitari es troba en un estat que tendeix al col·lapse i, aquesta circumstància, com és evident, té conseqüències directes sobre la salut de les persones i implica greus dèficits d’atenció a pacients que esperen trobar diagnòstics, tractaments i solucions a les seves malalties.

A més en cas d’urgències mèdiques es deriva als pacients al CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària) a Sant Andreu de la Barca, centre que queda molt allunyat del municipi. Tenint en compte que a la població del costat, a Piera, hi ha un centre d’atenció continuada i que el CAP de Masquefa compta amb la infraestructura necessària per oferir un CUAP.

La conjunció de dèficits que presenten actualment el servei d’atenció primària del CAP de Masquefa i de l’EAP Martorell Rural genera precarietat en el servei i està desencadenant un augment de la demora en la prestació del servei públic de salut. Tant és així que, fins i tot, s’han hagut de lamentar -i condemnar enèrgicament per part de l’Ajuntament, esperant que no es repeteixin- escenes de veïns queixant-se al propi CAP de Masquefa amb actituds agressives, incíviques i gens educades enfront el personal del CAP.

Finalment, des de l’Ajuntament de Masquefa s’assenyala que el Departament de Salut no s’ha mostrat prou proactiu, fins al moment, davant d’aquesta situació de precarietat en la prestació del servei de salut a l’EAP Martorell Rural; i, en concret, al CAP de Masquefa. No s’han plantejat solucions des del Departament de Salut, ni tampoc els seus representants tècnics i polítics han actuat per solucionar-ho. De fet, com a antecedent, val a dir que el l’EAP Martorell Rural disposa de places buides de professionals de salut que mai s’han arribat a cobrir per part de la Generalitat.