Poble Actiu i Esquerra no participaran en els debats que comptin amb VOX

A falta de dos mesos per les eleccions municipals, ja s’estan començant a preparar debats electorals entre els diversos candidats als municipis. A Igualada, Poble Actiu i Esquerra ja han confirmat que no participaran a cap acte ni debat que compti amb la participació del partit d’extrema dreta.

Els dos partit volen fer un cordó sanitari i aïllar al partit per blindar l’Ajuntament igualadí. Des d’Esquerra asseguren que “Igualada és una ciutat oberta, integradora i tolerant i no es poden permetre els discursos d’odi”.

Per la seva banda, des de Poble Actiu han explicitat que “volem que Igualada sigui un municipi que lluiti contra el feixisme, el racisme i la xenofòbia, i en favor de la convivència en la diversitat. Una ciutat on totes les persones, siguin com siguin i vinguin d’on vinguin, se sentin part d’una comunitat.”

Això sí, les dues formacions asseguren que sí que participaran a tots els debats i actes en què no hi sigui convidat VOX.