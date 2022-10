Marc Tarrida estrena monòleg a l’Aurora amb “Beuré de la teva aigua”

El Teatre de l’Aurora comença la Programació Octubre/Desembre 2022 aquest cap de setmana amb l’estrena de “Beuré de la teva aigua”, el primer monòleg de l’igualadí Marc Tarrida que posa el focus en les víctimes de la guerra i de l’exili.

Una obra escrita i dirigida per Dobrin Plamenov i interpretada per l’igualadí Marc Tarrida (membre de la cia. Dúo Fàcil). Finalista del Premi Quim Masó 2021, Beuré de la teva aigua és un crit reflexiu d’una generació jove preocupada pel present i pel futur, el canvi climàtic, la guerra i la crisi migratòria, centrant-se en alguns dels conflictes geopolítics actuals que utilitzen l’aigua com a eina de control i mort.

En Yafar només vol viure allunyat de les bombes i cultivar l’hort familiar a prop de la franja de Gaza, però són molts els qui no volen que hi hagi vida a Palestina. En Marc, un jove actor, ha decidit fer teatre per mostrar les seves preocupacions cap al futur. A les fronteres entre Àfrica i Europa, un guàrdia civil s’acomiada perquè té una missió.

Tres veus, tres temps i tres espais diferents units per uns graus de diferència.

L’espectacle s’estrena al Teatre de l’Aurora i posteriorment farà gira per la sala La Mercantil (Balaguer), la Sala Trono (Tarragona) i la Sala La Planeta (Girona). És la primera vegada que aquests quatre teatres independents del territori s’uneixen per donar suport a un projecte escènic.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Beuré de la teva aigua tindran lloc el divendres 7 i el dissabte 8 d’octubre a les 20 h i el diumenge 9 d’octubre a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Octubre/Desembre 2022, que ofereix 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte. L’abonament es pot adquirir fins al 28 d’octubre a www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 els dies laborables.