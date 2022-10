Ja a la venda les entrades per a la 2a edició de TedxIgualada

Les entrades per poder gaudir de la 2a edició del TEDxIgualada 2022 ja estan a la venda al web de TEDxIgualada: www.tedxigualada.com. L’esdeveniment tindrà lloc el proper dissabte dia 22 d’octubre al Teatre Ateneu d’Igualada a partir de les 16h i des de l’organització s’espera doblar l’assistència de l’edició anterior.

Després de “Versions” -el nom de l’edició TEDxIgualada 2021-, el TEDxIgualada 2022 presentarà “Refraccions”, una edició que constarà d’un programa format per 6 ponents que exposaran, com a fil conductor, com les idees són un dels eixos fonamentals d’una societat i la seva cultura, i que de la mateixa manera que la llum quan interactua en travessar una lent, canvia de direcció i adquireix matisos i diferents sensibilitats, les idees també ho fan quan són intercanviades.

Des de TEDxIgualada 2022 s’explorarà i es buscarà la conversa i la reflexió del públic sobre diversos àmbits: des del tecnològic fins al cultural i social; des del mediambiental fins al personal. L’edició d’enguany -tot i comptar amb diverses actuacions i sorpreses- comptarà amb una forta representació del talent local. Els ponents de l’edició d’enguany són Mariola Dinarès, directora i presentadora del programa de tendències a les xarxes socials “Popap” de Catalunya Ràdio; Pol Makuri -atleta especialitzat en esquí de fons adaptat-; Marc Talavera -doctor en biologia per la UB i especialista en entobotànica-; Matthew Tree -escriptor anglocatalà-; Yonat Vaks -criptoartista visual- i Pep Valls, especialista en màrqueting digital, conceptual i retail.

Què és TED?

És una organització no lucrativa dedicada a la difusió d’idees, generalment en forma de xerrades curtes i potents. Es va iniciar el 1984 com una conferència on van convergir Tecnologia, Entreteniment i Disseny, i en l’actualitat cobreix gairebé tots els temes – des de la cultura, l’art o la ciència als negocis o els problemes mundials – en més de 100 idiomes.

Què és TEDx?

TEDx és una iniciativa de TED amb l’ànim de promoure l’esperit de la seva missió de divulgar “idees que val la pena difondre”. TEDx és un programa de conferències, organitzades de manera independent i voluntària, que permeten gaudir d’una experiència similar a les conferències TED en comunitats locals d’arreu del món.