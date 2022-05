Luar Na Lubre, Ebri Knight i Korrontzi, caps de cartell de la 30a edició del Desfolca’t

El Desfolca’t, festival de música tradicional i popular de Calaf i l’Alta Segarra, celebra enguany la 30a edició els dies 17 i 18 de juny amb un cartell format per bandes com Luar Na Lubre, Ebri Knight, Korrontzi, Electrogralla, Itzipa, Pasquines, Moonshine Wagoon, Orquestrina Trama, La Portàtil FM i una mostra de música tradicional en homenatge a Jordi Fàbregas. La cita estival de Calaf torna al format pre-pandèmia per omplir de música els espais més emblemàtics del municipi.

La programació

Després de tres dècades, el Desfolca’t s’ha consolidat com una de les cites ineludibles de la música popular i tradicional a Catalunya. Enguany torna al format habitual i aposta per oferir activitats per a tots els públics i gratuïtes, per mantenir el vincle i el treball en xarxa amb les associacions que participen al festival i alhora presentar una programació de qualitat i que compta amb la presència d’artistes de gran nivell i ressò internacional, així com propostes emergents locals.

Amb més de 35 anys de trajectòria, la banda gallega Luar Na Lubre farà parada al Desfolca’t per presentar Vieiras e vieiros, historias de peregrinos, un disc que recull l’empremta artística, cultural i natural del Camino de Santiago, a través de les històries i llegendes dels pelegrins. Per la seva banda, els concerts de Korrontzi són un gran homenatge a la música popular basca, així com als sons ancestrals i tradicionals de la seva terra, amb un aspecte més modern i contemporani. La seva música es basa en la trikitixa i altres instruments tradicionals com la txalaparta o l’alboka.

Els maresmencs Ebri Knight combinen a la perfecció la tradició i les arrels, la rebel·lia i la sonoritat festiva. Després de desenes de cançons que han fet tremolar places i festivals d’arreu, presenten el seu cinquè disc d’estudi, Carrer, on exploren noves sonoritats i parlen de la realitat que ens ha acompanyat aquests últims anys. En el cas d’Electrogralla, el projecte de Roger Andorrà ha trencat les fronteres de la música folk per reconvertir-la des del respecte i l’admiració. Es tracta d’una proposta nova i transgressora que fa evolucionar el so de la gralla cap a nous paisatges sonors propis de la música electrònica i ho demostra al nou disc, Empelt.

L’aposta del Desfolca’t és donar veu any rere any a propostes emergents en el terreny del folk i la música tradicional. Itzipa són un grup que gira al voltant de dues veus, acompanyades de guitarra, contrabaix i percussió, i que presentaran la intimitat i sensibilitat que desprenen les cançons del seu debut, Estatz. Pasquines es mouen entre la cançó d’autora i la música tradicional i fan d’allò més íntim i més propi, cançó, poesia i lluita. Al Desfolca’t presentaran el seu primer disc, A Sol i Serena. Provinents de la Cerdanya i l’Alt Urgell, Orquestrina Trama són un grup de joves vinculats a la música i la cultura tradicional del Pirineu. Ens faran reviure melodies i cançons que, amagades rere les muntanyes, defineixen una forma de viure i entendre el món.

L’històric grup de folk La Portàtil FM oferirà el seu repertori més ballable en format trio, amb Clara Ayats (violí i veu), Francesc Marimon (acordió diatònic) i Marcel Marimon (guitarra i veu). Amants dels ritmes festius, Moonshine Wagon és sinònim de festa, diversió i ball a ritme de heavy-bluegrass. La banda basca ha fet gires per Europa i Amèrica de manera autogestionada i han publicat quatre referències discogràfiques.

El Desfolca’t també vol recordar la figura de l’enyorat Jordi Fàbregas. El músic de Sallent va ser un dels pioners en la recuperació de la música d’arrel al nostre territori i va estar molt implicat en el Desfolca’t des dels inicis. És per això que el festival vol homenatjar-lo en aquesta edició amb una mostra de música tradicional protagonitzada per músics amics.

“La folkie”, la cervesa artesana oficial del festival

La 30a edició potencia l’oferta gastronòmica amb un espai exclusiu amb ‘food trucks’ amb productes de proximitat. Com a novetat, el festival presenta una cervesa artesana exclusiva, batejada com a “la folkie”, elaborada per la cervesera Minairons. La beguda es podrà tastar durant tot el cap de setmana del Desfolca’t.

30 anys del Desfolca’t

Ara fa uns 30 anys un conegut veí de Calaf, en Joanet de les colònies, i un grup d’amics van anar de festival a Arsèguel, a la trobada d’acordionistes del Pirineu, i allà va començar tot. Van tornar i l’any següent van organitzar la trobada internacional d’acordionistes i música popular de Calaf, que va ser el 27 de juny del 1992. A partir d’aquí, el festival va anar evolucionant i va anar creixent el teixit de la música popular i tradicional a Calaf i la comarca.

Desfolca’t, festival de música tradicional i popular de Calaf

Acostar la música d’arrel a diferents públics és un dels majors objectius del festival. El Desfolca’t no és només una clara aposta per impulsar el ric patrimoni musical de diferents regions del món, sinó que pretén aconseguir que les músiques tradicionals siguin viscudes per totes les generacions, dels més petits als més grans. La 30a edició tindrà lloc el 17 i 18 de juny.