Avui dimecres torna el Rec.0 després d’una aturada de dos anys

Després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia, torna el Rec.0, el festival de pop-up stores de moda més gran d’Europa que se celebrarà al barri del Rec d’avui dimecres 11 al dissabte 14 de maig.

En aquesta edició, un total de 54 adoberies es convertiran en botigues de moda efímeres on s’hi instal·laran un centenar de marques de moda, des de les més consolidades fins a noves marques sorgides durant la pandèmia.

Àmplia presència de la moda de l’Anoia

La moda amb segell anoienc estarà molt ben representada al Rec.0 a través de marques tan consolidades com Buff, Munich, Sita Murt o Punto Blanco. També hi haurà presència de dissenyadors igualadins com David Valls, Jordi Rafart, Boxley, marques més noves com I am Bold o Lia Swimwear, Natura Moda, Jenny Clothing, segells de moda infantil com Micu Micu o Pinyactus i de calçat com Traveta Espardenyes, de Piera. I també l’empresa igualadina KiloTela, que vendrà retalls de teixits. Seran presents al circuit del Rec.0, a més, empreses de l’Anoia representant algunes marques i dissenyadors com Pepe Jeans, Only, Only&Sons, Jack &Jones, Javier Simorra o Superdry.

Moda sostenible al Museu de la Pell

En aquesta edició renovada del Rec.0 la moda sostenible serà protagonista al Museu de la Pell, la planta Rec+Sostenible i també la igualadina, amb l’espai de Disseny Marked, a la sala de les encavallades, amb els creadors Akin Soft Goods, Zebra Designs, Mun BCN, Terrazzzo, Nubuckcuir, Elizari Bags i Omnea.

Les marques igualadines seran presents en aquesta edició del Rec al costat de marques consolidades com Levi’s, Desigual, New Balance, Puma, Nike, SKFK, Jack and Jones, o

Nice Things pop-up stores de marques de tendència com Samsoe Samsoe, Ika o Paloma

Wool o també propostes desconegudes per al gran públic ja sigui perquè han nascut els darrers temps, en plena pandèmia, o bé perquè tenen produccions petites. Cal destacar també que moltes de les marques presents al Rec tenen un vincle amb Igualada ja que produeixen a tallers igualadins o anoiencs, com per exemple Mi&Co, Mus&Bombon, Designers Society o Paloma Wool.

1r Mercat d’Intercanvi i altres fórmules

El dissabte 14 de maig, tindrà lloc a La Bella el 1r mercat d’intercanvi. Tothom qui ho vulgui podrà portar les seves peces per intercanviar-les. En aquest sentit, aquesta edició del Rec hi ha diverses accions d’aquest estil: des de comprar teles a quilos fins a estampar, de manera gratuïta, la peça de roba que es vulgui.

Xerrades, visites guiades i molta música

El museu de la Pell serà protagonista de dues taules rodones. El dijous a les 19h, tindrà lloc la taula rodona “Moda circular, obligació o oportunitat?”, una reflexió sobre la producció de roba i el procés circular aplicat a la indústria tèxtil, i el divendres a la mateixa hora, es farà l’acte “Moda sostenible: una moda, una realitat o una necessitat?” on es compartiran diverses experiències en sostenibilitat explicaran i debatran el futur de la moda sostenible.

L’ofici adober també serà protagonista en aquesta edició del Rec. Cada dia i en diferents horaris es faran visites guiades a l’antiga adoberia de Cal Granotes, i també a l’empresa Curtits Badia, per conèixer el procés industrial actual de l’adob de la pell de qualitat. També es farà una visita guiada a la sala “Un univers de pell” del Museu de la Pell. Totes les visites seran gratuïtes, i per aquesta darrera cal inscripció prèvia al telèfon del Museu: 93 804 67 52.

En la programació musical, Rec.0 presenta un festival musical amb més de 25 propostes gratuïtes, amb sessions de jazz, bossa nova i música electrònica on els artistes i grups locals també tindran presència al Rec.0, com amb Red Pèrill aquesta vegada com a DJ; Rally Ray que presentarà el seu àlbum de debut; el grup igualadí Inic; The Grooving Septet, un grup de músics formats a l’Escola Municipal de Música endinsats en el món de la música jazz i moderna, i el grup Things&Flowers que presentarà el seu nou treball. A més actuarà Sexenni, un grup de música urbana proper al trap; Belushi, que presentarà el seu nou àlbum; Movin’ Wes, un referent en el format Hammond-guitarra-bateria; Le Nais, que ha format part de la primera ronda de Roster Movistar i va ser confirmada pel Primavera Sound; i Arc de Triomf, sorgits en pandèmia amb un primer treball discogràfic sota el braç.

A més, els visitants del Rec podran gaudir d’una sessió DJ de Ràdio Flaixbac amb Andreu Presas o bé ballar lindy hop al ritme del swing que punxarà Swing Anoia. El divendres 13 de maig a l’Escenari Estrella Damm del Pati Martí Enrich s’emetrà en directe el programa radiofònic “Vostè primer”, de Rac1, conduït per Marc Giró.

Tallers

Tant divendres com dissabte i en diferents horaris es faran Tallers infantils d’artesania en pell gratuïts organitzats per Leather Cluster Barcelona. També per a infants, l’inQuiet organitza un taller d’upcycling per decorar retalls de roba amb la tècnica Tie Dye amb permanents, tot descobrint com es formen els colors. I al pati dels Horts, un taller, també gratuït: Planta la teva flor.

Per als adults, la dissenyadora Olya Dubovik liderarà una Acció artística col·lectiva basada en el treball amb les mans que tindrà lloc al seu estudi dels Horts d’en Pau.

En aquesta edició hi haurà tres patis de gastronomia i una zona pícnic. En total seran 24 food trucks i 10 pop-up bars, distribuïts en vuit espais repartits per tot el circuit, i una zona de pícnic amb vistes a les adoberies.

Més places de pàrquing a la zona del campus i bus de trasllat al Rec

Aquesta edició i degut a les tall a la ronda del Rec.0, s’amplia la zona de pàrquing gratuït a la zona del campus universitari, i s’intensificarà el servei de bus de trasllat fins al mig del circuit del REC.0. A tots els visitants que arribin amb tren, Rec.0 regalarà un bossa Rec.0.