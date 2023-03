L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor fa més de 3.000 atencions en un any

Amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors que se celebra aquest 15 de març, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Anoia (OCIC) ha fet balanç de la seva activitat. En total, l’oficina va realitzar 3.224 atencions durant l’any passat. Concretament, van ser 2.198 consultes, 562 reclamacions rebudes i gestionades, 398 mediacions i 66 expedients resolts per laude a través de Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Per sectors, les reclamacions que més s’han gestionat són aquelles relacionades amb els serveis de llum, aigua i gas. Concretament, han suposat un 33% de les reclamacions, seguit del sector de les telecomunicacions i internet (12%) i el tercer sector més reclamat és el del transport amb un 11% del total de reclamacions tramitades.

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Comarcal de l’Anoia, és un organisme d’àmbit comarcal totalment gratuït, que ofereix informació i assessorament, prèvia cita concertada, sobre els drets com a consumidor. Els objectius prioritaris de l’OCIC són: garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis, informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets i rebre denúncies i reclamacions dels consumidors per remetre-les a les entitats corresponents.

El conseller de Consum, Jordi Cases ha explicat que “L’OCIC és més que una oficina d’atenció, va més enllà, vol fomentar un consum responsable envers el món i el medi ambient, ajudar que comerciants i empresaris coneguin i practiquin millor les normes referents al consum, supervisar i millorar el funcionament del mercat a Catalunya, tractant de prevenir la mala praxis comercial, el frau i la publicitat enganyosa”.