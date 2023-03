Argençola rep dues subvencions per a la rehabilitació del castell

L’Ajuntament d’Argençola ha rebut dues subvencions destinades a obres de rehabilitació del castell d’Argençola. D’una banda, la Diputació de Barcelona ha atorgat 52.500€ per a realitzar treballs d’urgència al castell, dins del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològic locals amb valors patrimonial. Per altra, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit 69.606€ per al projecte de restauració i consolidació de La Torre circular del castell en la convocatòria de ‘Restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural’.

Les subvencions permetran executar l’etapa 1 del Projecte, que recull el Pla Director, consistent en donar a conèixer i mostrar una de les estructures més destacades del castell a dia d’avui: la torre de planta circular, per posar de manifest la potència formal i arquitectònica del castell. També es preveu una adequació a la visita que serà provisional i que caldrà anar adaptant a mesura que es vagin executant les etapes d’intervenció al llarg dels anys.

Els treballs començaran enguany i s’allargaran fins l’any vinent.

L’any 2021 la Diputació de Barcelona va realitzar el Pla Director del castell que preveia actuacions per valor de 836.000 €. El Pla contempla les actuacions que es consideren necessàries per tal d’assolir l’objectiu final d’estabilització, recuperació i restauració completa del conjunt del monument.