La “tàctica del conill” funciona de meravella a Saragossa

ANAGÁN – EL OLIVAR 61

MONBUS CB IGUALADA 68

El Monbus CB Igualada va executar de manera excel·lent allò que Manel Comas, qui havia estat entrenador ACB durant dècades, anomenava la “tàctica del conill”. Aquesta tàctica consisteix en anar tot el partit per darrere, amb desavantatges rondant els 10 punts en alguns casos, per acabar prement l’accelerador al tram final i emportar-se la victòria. I això és exactament el que va fer l’equip d’Òscar Navarro ahir diumenge a la pista de l’Anagán – El Olivar de Saragossa. El conjunt igualadí va anar 38 minuts i 50 minuts perdent i no va ser fins que Carles Fons va anotar un triple a falta de 1:10 per acabar el matx que els blaus van tenir el seu primer avantatge en el partit.

Un parcial de 0-13 en els darrer tres minuts donava la volta al marcador i assegurava una victòria pel Monbus CB Igualada que els permet seguir somiant amb aconseguir la salvació directa. Del 61-55 es va passar al 61-68 final, que col·loca als anoiencs amb un balanç de 8 victòries i 13 derrotes a la lliga i que els deixa a una victòria de El Olivar, que és precisament l’equip que marca la permanència (tot i que té un partit pendent contra el cuer de la lliga). A més, per acabar d’arrodonir la tarda, l’equip igualadí també va aconseguir emportar-se el basket average de Saragossa.

De nou, mal inici

El partit no va començar bé pels igualadins, que al minut 8 ja perdien de 10 punts. I en les darreres jornades és una circumstància que s’ha repetit massa vegades. De fet tot va arribar amb un parcial de 10-0 favorable als aragonesos, que passaven del 4-4 al 14-4 en cinc minuts sense anotació blava. A partir d’aquí, les diferències s’estabilitzaven sempre a l’entorn dels 5 punts i sense que els locals aconseguissin mai una avantatge superior als 10 punts. Així, a l’equador del partit el resultat al marcador era de 34-30 favorable al conjunt de Saragossa.

El tercer període les coses es van igualar encara més, amb el Monbus CB Igualada aconseguint empatar el partit en diverses ocasions però sense arribar a posar-se mai per davant i els darrers 10 minuts s’iniciaven amb un lleuger avantatge pels locals (50-47). Cap dels dos equips aconseguia un gran parcial per escapar-se en el marcador, però els aragonesos van anar augmentant el seu avantatge poc a poc fins arribar a col·locar-se 6 a sobre a falta de 3 minuts. I a partir d’aquí, arribava el festival anotador dels igualadins que capgirava el marcador i donava una victòria vital pels interessos de l’equip d’Òscar Navarro.

Un partit que val doble contra un rival històric

El partit d’aquest passat diumenge contra El Olivar era fonamental per seguir aspirant a la salvació directe i el partit de la propera jornada serà vital per escapar-se de les posicions de descens directe. I és que aquest proper dissabte (18.30h) visitarà Les Comes el CB Esparreguera, l’equip que ara mateix ocupa la penúltima posició i plaça de descens directe a Supercopa. Aquest duel, que ja acostuma a ser d’alt voltatge per la rivalitat entre els dos clubs, encara agafarà més transcendència per la situació classificatòria dels dos conjunts. Els del Baix Llobregat (7v-14d) es troben a només una victòria dels igualadins. En cas d’imposar-se, doncs, els igualadins agafarien un bon coixí respecte les últimes posicions que els permetria afrontar amb més tranquil·litat les darreres quatre jornades de campionat. En el partit d’anada, enmig d’una ratxa molt negativa de derrotes de l’Igualada, el CB Esparreguera es va imposar per 63-51.