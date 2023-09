Ahir 4 d’agost, Bombers va rebre una trucada informant que sortia fum de la finestra d’una nau abandonada al Passeig Verdaguer; un total de 5 dotacions de Bombers van acudir al lloc dels fets i a les 14:35 l’incendi ja estava extingit.

Es va fer una cerca per dins de l’edifici a on no s’hi va trobar ningú. Tot i això a l’arribar al lloc dels fets hi havia una persona amb ferides lleus a les mans. La víctima va ser atesa pel Servei d’Emergències Mèdiques i redirigida a l’hospital d’Igualada.