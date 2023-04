L’IHC cau a Alcoi (3-2) i es jugarà el “play-off” a cara o creu davant el Calafell a l’última jornada

L’Igualada Rigat va perdre a la pista del PAS Alcoi per 3-2 en partit de la 25a i penúltima jornada de la fase regular de l’OK Lliga, en un partit intens que no es va resoldre fins els darrers minuts. Els arlequinats acaben la jornada vuitens, en la última plaça per als “play-off”, a la que també aspiren Caldes i Voltregà, i s’ho jugarà tot el 30 d’abril a Les Comes davant el Calafell, que ja té assegurat el tercer lloc i no aspira a res més.

L’Alcoi va amenaçar primer en el partit, amb una bola al ferro de Gonzalo Pérez a passi de Formatjé als onze minuts de partit, en la primera ocasió clara dels locals, però de seguida Mats Zilken estrenava el marcador en una jugada personal, driblant al porter Marc Grau (0-1, 13′). Una rigurosa blava a Riba propiciava l’empat de falta directa per part de Formatjé, tornant les coses on estaven (1-1, 14′), tot i que el joc s’accelerava per moments, amb una pressió amunt per part dels alacantins. En els següents minuts l’IHC va entrar en una mena de letarg, sense gaudir d’ocasions, però, més enllà d’un altra xut al ferro de l’Alcodiam -com en diuen els alacantins- la primera part va anar passant sense pena ni glòria fins que, a poc més de tres minuts del descans, una segona blava per a l’Igualada, aquesta vegada per a Tety Vives, va decantar la balança amb un gol novament de Formatjé (2-1, 22′).

La segona part va iniciar-se de manera desordenada en els dos equips, amb molta precipitació, i mica en mica es van veure ocasions per ambdós equips, tot i que eren imprecises, sense massa feina per als porters. Quan l’Alcoi va arribar a la desena falta, Aleix Marimón va desaprofitar l’ocasió a la conseqüent falta directa, però sort d’un penalti instants després, que Roger Bars va utilitzar per a posar l’empat en el marcador (2-2, 40′).

No va durar gaire l’alegria, perquè no havia passat ni un minut que Biel Pujadas col.locava el 3-2 (41′) i complicava molt les coses a l’IHC, més encara quan estava a una falta de cometre la desena. Afortunadament, Guillem Torrents va evitar que Formatjé signés un “hat trick” de directes… L’Igualada ho buscava per activa i per passiva, amb un cert nerviosisme que va activar una altra blava -la tercera per a l’IHC, per a Zilken- i en aquesta ocasió Iván Morales també va gaudir d’una nova directa, de nou punxada per Torrents.

Intensitat i igualtat al pavelló Francisco Laporta que es va veure fins al final, amb els darrers segons amb cinc jugadors en pista que van apretar de valent al porter Guiri Grau, però sense èxit.

PAS Alcoi, 3 (2+1): Marc Grau, Ferran Formatjé (2), Caco Ceschin, Ivan Morales i Gonzalo Pérez. També Javi Verdú, Biel Pujadas (1), Agustín Domínguez i Tutti Matías.

Igualada Rigat, 2 (1+1): Guillem Torrents, Uri Llenas, Aleix Marimón, Tety Vives i Roger Bars (1). També Marc Carol, Gerard Riba, Mats Zilken (1) i Nil Cervera.

Gols: 0-1, Mats Zilken (13′). 1-1, Ferran Formatjé (14′, fd). 2-1, Ferran Formatjé (22′, fd). 2-2, Roger Bars (40′, p). 3-2, Biel Pujadas (41′).

Àrbitres: David Cantos i Alberto Pérez. Blava a Gerard Riba, Tety Vives i Mats Zilken.