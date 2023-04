Obertes les inscripcions per a activitats de primavera i estiu

Els equipaments juvenils de la ciutat d’Igualada, La Kaserna i Cal Badia, ja han obert el període d’inscripcions per les activitats de primavera i estiu. Des del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada s’han organitzat una quarantena d’activitats entre tallers, cursos, xerrades i casals. Per tal de gaudir del bon temps i l’aire lliure, a més, moltes d’aquestes es realitzaran a l’exterior. La regidora de Joventut, Carlota Carner, ha destacat que es tracta d’unes activitats “molt variades que ofereixen des de formacions pel dia a dia dels joves, activitats noves com el cinema a la fresca o d’altres de ja consolidades com el Bubble futbol o el certamen de musica jove”.

Carner ha remarcat que aquesta programació permet als joves “mantenir-se actius durant l’estiu, relacionar-se amb d’altres joves, aprendre i passar una bona estona”. Una de les novetats d’aquesta programació és l’estrena del curs de robòtica que permetrà als participants poder crear un robot des de zero. No hi falten les habituals activitats formatives d’idiomes, o d’acompanyament als estudis, així com els cursos de cuina o d’activitats manuals com ara dibuix manga o lettering. També es faran jornades de jocs de rol, jocs de taula i videojocs.

De cara a l’estiu, s’han organitzat cursos d’autodefensa feminista, cuina d’estiu, curs de cosmètica natural o de primers auxilis, junt als casals tecnològics o casals musicals. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web igualadajove.cat o bé al telèfon 93 804 18 01.