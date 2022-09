L’Igualada Rigat comença la lliga posant al Reus Deportiu contra les cordes

REUS DEPORTIU 5

IGUALADA HC RIGAT 3

L’Igualada va estar molt a prop de protagonitzar la primera gran sorpresa de la temporada. Posar-se 0 a 3 a Reus no és fàcil. Tenir oportunitats per augmentar la diferència encara ho és menys. És cert que no es pot parlar d’un partit rodó perquè el rival va acabar remuntant, però l’equip va deixar la seva targeta de presentació a una pista de les més complicades de l’OK Lliga. L’IHC més jove (va haver-hi moments on a pista hi havia 4 jugadors de 20 anys i un de 19) es va reivindicar davant d’un històric com el Reus. La Diada estar a punt de ser arlequinada.

L’IHC RIGAT es va avançar al minut 9 i mig amb un gol de Bars que va desviar un míssil d’Aleix Marimon des de mitja pista. 4 minuts més tard Riba va firmar una autèntica obra d’art. Va rebre d’esquena, es va girar i va enviar una bola a la xarxa a una sola mà. Impressionant. I només un minut després, una bola liftada de Bars va sorprendre el porter Zapater. 15 minuts i 0 a 3.

El Reus va veure que s’hi havia de posar de valent o el partit se li escapava. Ho va intentar amb una FD per blava a Cervera que Guillem Torrents, molt segur tot el partit, va aturar en dues ocasions, perquè els àrbitres van fer repetir el llançament. Al final, el Reus va aconseguir reduir diferències amb una acció individual d’Aragonès que li va donar una assistència meravellosa al segon pal a Gelmà, que només va haver d’empentar la bola dins.

L’1 a 3 abans del descans és un d’aquells gols que fan mal. No tant per la mateixa reducció de diferència en el marcador que suposa. La seva importància va més enllà del gol. Li va transmetre als jugadors locals el missatge que la remuntada era possible.

I els roig-i-negres van rebre i processar el missatge. I el van posar en pràctica. En només 4 minuts de diferència, Aragonès en una contra i Salvat caçant una bola interior van empatar el partit.

Una vegada equilibrat el marcador, quedava clar que el partit se l’emportaria qui tingués més sort de cara a porta. L’Igualada ho va intentar en diverses accions però qui ho va aconseguir va ser el Reus amb un Julià molt esmolat que va fer el 4 a 3 amb una arrossegada delicada al pal curt. Amb els “rigats” abocats a buscar l’empat, el Reus va tallar una contra i Julià va aprofitar un passi al segon pal, per regatejar cap a dins i batre la porteria arlequinada amb el 5 a 3 definitiu.

El pròxim partit de l’Igualada Rigat serà dissabte a Les Comes contra el Caldes