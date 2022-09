La JEC inhabilita a l’alcalde de Cabrera i Elisabet Hidalgo n’agafa el relleu

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat aplicar la condemna d’inhabilitació de l’alcalde de Cabrera d’Anoia, Jaume Gorrea. Aquest abril el Jutjat Penal número 16 de Barcelona el va condemnar a 5 anys d’inhabilitació especial de càrrec públic per un delicte de prevaricació, una pena que després es va reduir a 4 anys arran d’una revisió. La sentència no és ferma i hi ha pendent un recurs. El juny, el PSC-Candidatura de Progrés, el partit a l’oposició del municipi, va acudir a la JEC demanant la retirada de la seva acta de regidor en aplicació de la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG), entenent que hi havia una situació d'”incompatibilitat sobrevinguda”. Ara, aquest organisme els ha donat la raó.

La Junta Electoral Central (JEC) considera que, malgrat que la sentència penal no és ferma i que hi ha pendent un recurs d’apel·lació, sí que s’ha d’aplicar la LOREG perquè “els càrrecs públics tenen una obligació d’exemplaritat social especialment intensa”. En l’escrit de la resolució, dictada el 5 de setembre, la JEC remarca que aquesta llei especifica que els condemnats per sentència, encara que no ferma, per delictes contra l’Administració Pública són “inelegibles” i recorda que la prevaricació estaria dins d’aquest supòsit. A més, la LOREG estableix que les causes d’inelegibilitat ho son també d'”incompatibilitat”.

També informa que desestima les al·legacions presentades per l’afectat i ordena la declaració d’inelegibilitat sobrevinguda de l’article 6.2.b) de la LOREG així com deixar sense efecte la credencial de regidor electe de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia. També especifica que el següent candidat de la llista Units per Cabrera-ERC-Acord Municipal serà qui tindrà la nova credencial en substitució de Gorrea.

Similituds amb les inhabilitacions del president Torra i l’exdiputat Juvillà

L’organisme ha tingut en consideració els casos d’inhabilitació de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, i el de l’exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, pels delictes de desobediència. I especifica que, en el cas de Torra, també es va aplicar la LOREG i el concepte d'”inelegibilitat” com una “conseqüència automàtica de la pena imposada per la sentència”.

Jaume Gorrea ja va dir en el moment de ser condemnat que no tenia intenció de deixar l’alcaldia fins que la sentència fos ferma i que presentaria recurs. El motiu de la condemna de prevaricació va ser el projecte de sanejament del camí de Canaletes a Sant Jaume Sesoliveres amb un cost de 210.000 euros. Per aquest import, calia que l’obra s’aprovés per ple municipal però no va ser així. I el jutge el va condemnar per un delicte de prevaricació a 5 anys d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu . Després de demanar una revisió, el mateix jutjat va decidir rebaixar la pena a 4 anys.