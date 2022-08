L’Igualada Femení HCP tindrà un inici de lliga amb accent lleidetà

La setmana passada es va celebrar al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès el sorteig dels calendaris de les lligues nacionals d’hoquei sobre patins per a la temporada 22/23. Les igualadines van estar representades en aquest acte per la jugadora Gina Balcells, l’entrenador del primer equip igualadí, Carles Marín i el president de l’entitat, Jordi Besa.

L’Igualada Femení començarà l’OK Liga Iberdrola el cap de setmana del 18 de setembre a la pista del CP Vila-sana, un dels equips més potents de la competició. Les del Pla d’Urgell mantenen la base de la passada temporada, i han incorporat a l’argentina Dai Silva i a Maria Figuerola, ambdues procedents del Cerdanyola CH i també a la jove portera Anna Salvat, procedent del Generali HC Palau. El primer partit de lliga també serà ben especial per a una de les porteres de l’Igualada Femení Grupo Guzman, Laia Navarrete, que s’enfrontarà amb el que va ser el seu equip durant la passada temporada.

El CP Vila-sana que entrena Lluís Rodero va ser semifinalista a la darrera OK Liga i va competir fins el darrer minut del tercer partit del play-off davant el campió Generali HC Palau. Les lleidatanes compten amb una de les millors jugadores del món, Luchi Agudo, acompanyada per jugadores de renom com Vale Fernández, Laura Barcons, Victòria i Maria Porta, la portera Sandra Coelho, entre d’altres.

El primer visitant que passarà per Les Comes, una setmana més tard, serà un equip nouvingut a OK Liga, però molt reforçat, el CP Fraga, conjunt de la Franja de Ponent que ha fet múltiples fitxatges de renom com Anna Ferrer (CP Manlleu), Aina Arxé (CP Voltregà), Adriana Gutiérrez i Joana Xicota (Cerdanyola CH), entre d’altres.

I el tercer rival de les Terres de Ponent que afrontaran les igualadines de forma consecutiva serà la visita a la pista de l’Hoquei Club Alpicat, campió de Nacional Catalana i equip nouvingut a OK Liga. Les del Segrià són un equip jove i en evolució, i complicat de batre sobretot quan juguen com a locals.

La jove jugadora de l’Igualada Femení Grupo Guzman Gina Balcells, en finalitzar el sorteig, es va mostrar confiada en les possibilitats de les igualadines de cara a la propera temporada.

Cal recordar que l’ Igualada Femení repeteix per tercera temporada consecutiva a la màxima categoria de l’hoquei estatal, on coincideix amb el HC Palau, Telecable Gijón HC, CP Vila-sana, CP Manlleu, Cerdanyola CH, Deportivo Liceo, CHP Bigues i Riells, PHC Sant Cugat, CP Voltregà, CP Las Rozas, CP Fraga, HC Alpicat i CH Mataró.

Després de cinc jornades en 24 dies, el calendari de l’OK Liga Iberdrola es veurà condicionat per la celebració del Mundial d’Hoquei Patins, que farà que la competició s’aturi a mitjans d’octubre i es reprengui a mitjans de novembre. A partir d’aquí es disputaran les 21 jornades restants fins a finals de maig de 2023.