El Pla Local d’Habitatge tira endavant amb la condició de prioritzar la rehabilitació de pisos

En el ple municipal de la setmana passada, el grup municipal d’Igualada Som-hi va ajudar al govern a aprovar el Pla Local d’Habitatge. Per fer-ho, la plataforma va marcar com a condició retirar la proposta que el govern de Junts havia inclòs de fer pisos a les plantes baixes de la ciutat i ara centrar-se amb urgència a prioritzar la rehabilitació dels 1.680 pisos buits que el mateix document marca que hi ha a Igualada.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, remarca que “fa un any i mig el Ple de l’Ajuntament ja va rebutjar la proposta del govern de Junts de fer pisos a les plantes baixes. No entenem perquè, tot i perdre la votació aleshores, ara Junts intentava plantejar-ho de nou en el marc del Pla d’Habitatge. Qui voldria anar a viure en un garatge o local comercial convertit en pis sense llum natural ni ventilació, amb soroll del carrer, humitats, poca privacitat i barrots a les finestres? No ho podem acceptar i per això hem posat com a condició que es retiri aquesta proposta per aprovar el Pla Local d’Habitatge i que es debati i s’estudiï quan es redacti el nou POUM que Igualada ha de tenir”.

Cuadras marca que “tenint 1.680 pisos buits, el que cal és un pla de rehabilitació d’habitatges, abans que generar vivendes a les plantes baixes. A més, si els 1.680 pisos buits es posen a disposició del mercat, automàticament baixarien els preus del lloguer perquè hi hauria més oferta”. Pel que fa a les plantes baixes buides, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta explica que “sí que hi ha un problema de locals buits, però això no vol dir que s’hagin de convertir tots en vivendes, sinó que poden destinar-se a activitats del sector terciari com despatxos de professionals liberals i mantenir que siguin espais d’activitat econòmica que donin vida als barris i carrers de la nostra ciutat o en espais comunitaris dels veïns i veïnes”.

Sobre el detall del Pla Local d’Habitatge, la regidora d’Igualada Som-hi, Irene Gil, explica que “Igualada té un problema amb l’habitatge i aquesta és una realitat ben coneguda pels col·lectius afectats de la nostra ciutat. D’entrada, podríem pensar que aquesta realitat només afecta els joves que volen emancipar-se i no poden, les famílies vulnerables i les persones grans amb pensions baixes. Però cal ser realista i evidenciar que aquesta problemàtica no resolta també involucra els propietaris: les persones que amb un determinada classe social veuen com perilla el seu patrimoni perquè corre el risc de ser ocupat i els genera inseguretat”.

El document presentat pel govern marca que les ciutadanes i ciutadans d’Igualada dediquen un 33% del seu sou apagar el lloguer. Gil assegura que “en molts casos no és així. Amb els lloguers que no baixen dels 700, 600 o 500 euros molts gent hi dedica molt i molt més que una tercera part del seu salari. I no es tracta d’una manca d’habitatge perquè Igualada té 1.680 pisos buits, sinó que és conseqüència de la inacció del govern de Junts en l’àmbit urbanístic mi el problema no ha parat de créixer”.

Irene Gil explica que “lamentem que durant 12 anys, el govern de Marc Castells no hagi utilitzat la principal eina de gestió que té del parc immobiliari de la nostra ciutat com és el POUM que actualment continua datant del 1986. Abans de fer modificacions puntuals de planejament com fer pisos a les plantes baixes, cal afrontar el debat urbanístic global amb un nou POUM que planifiqui la ciutat amb les necessitats actuals i que garanteixi el dret a l’habitatge digne a totes les ciutadanes i ciutadans d’Igualada”.