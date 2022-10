L’Igualada Femení HCP suma la primera victòria de la temporada

L’Igualada Femení Grupo Guzman va sumar el primer triomf a l’OK Liga en vèncer aquest diumenge al migdia a la pista del Lleidanet HC Alpicat (4-7), equip nouvingut a la categoria, però que va demostrar bones credencials competitives. Pol Josa, segon entrenador igualadí, va ser l’encarregat de dirigir a l’equip igualadí a Alpicat, tenint en compte que Carles Marín està sancionat amb dos partits arran la redacció de l’acta arbitral del primer partit de lliga, a Vila-sana.

El conjunt igualadí va anar per feina i als tres minuts, Helena de Sivatte, molt inspirada tot el partit, faria el 0-1. A partir d’aquí l’equip del Segrià va imposar un joc ràpid i vertical, i les igualadines, enlloc de refredar el joc, van caure en aquest estil imposat per l’Alpicat, que assoliria l’empat per mediació d’Eva Pastor al minut 10 convertint la primera falta directa del partit. Poc després, Carolina Herrera veuria una blava, i Laura Pastor capgiraria el marcador. En plena bogeria a pista, l’exigualadina Mar Franci veuria una altra blava, Aida Mas no podria marcar directament en la falta directa, però sí la mateixa jugadora aprofitaria la superioritat per fer el momentani 2-2. A partir d’aquí, recital de faltes i ocasions d’un i altre equip, i a tres minuts del descans Blanca Angrill faria el seu primer gol com a igualadina a la lliga aprofitant la superioritat numèrica visitant arran d’una altra targeta blava a Ona Moreno. Els darrers compassos del primer temps van permetre a Helena de Sivatte fer el 2-4 amb una nova acció de gran precisió per part de la jugadora reusenca de l’IFHCP. Amb 2-4 es va arribar al descans.

A la represa Laia Navarrete va tenir molta feina en uns primer minuts de gran pressió de l’Alpicat. Tres faltes directes a favor de l’Alpicat en els primers 10 minuts de la represa van acabar amb dues transformacions i momentani empat a 4 en el marcador. A partir d’aquest moment, l’Igualada Femení Grupo Guzman va controlar millor el ritme de joc i l’equip igualadí va arribar més sencer físicament a fase decisiva del matx.

Marina Monge fa el gol 700 de l’Igualada Femení a OK Liga, un gol decisiu

A cinc minuts del final, Marina Monge, amb una gran acció picant la bola dins l’àrea va aconseguir un decisiu 4-5, en el que suposava el seu primer gol amb l’equip igualadí, el seu gol personal número 100 a OK Liga i el gol número 700 de l’Igualada Femení HCP a la màxima categoria de l’hoquei estatal. Un gol fonamental que tornava a posar per davant al conjunt igualadí, que, ara sí, va saber gestionar bé la recta final del partit. Una targeta blava a la jugadora local Eva Pastor acabaria amb falta directa, i amb el 4-6 i “hattrick” particular d’una Helena de Sivatte que va estar sensacional de cara a porta. A poc més d’un minut Pati Miret veuria una targeta blava que no tindria conseqüències, ja que les locals farien la desena falta i Blanca Angrill transformaria la corresponent directa en el definitiu 4-7.

El triomf permet a l’Igualada Femení Grupo Guzman situar-se amb tres punts a la taula, ara mateix en desena posició a l’OK Liga Iberdrola, amb un bagatge d’un triomf i de dues derrotes, contra el segon i el quart classificat, Vila-sana i Fraga, equips d’altra banda invictes.

Dissabte, Igualada Femení Grupo Guzman-CP Las Rozas

Les igualadines rebran el proper dissabte a Les Comes (17.00 hores) la visita del sempre incòmode CP Las Rozas. L’equip madrileny, que l’any passat ja va “rascar” un empat (1-1) a Les Comes, enguany ha perdut els seus tres primers partits disputats. Serà una bona oportunitat perquè l’equip que entrena Carles Marín, que complirà el segon i darrer partit de sanció, intenti sumar un segon triomf consecutiu que les deixaria en una situació tranquil·la a la classificació. Les madrilenyes arribaran com sempre liderades per la veterana golejadora italiana Giulia Galeassi i per una portera notable com Nerea Notario, enguany també estan reforçades amb la jugadora internacional francesa Axelle Husson.