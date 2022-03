L’exemple d’Extremadura per unir la Conca d’Òdena

Pels que creiem i defensem que la Conca d’Òdena podria esdevenir la ciutat més important al centre de Catalunya, diumenge 19 de febrer va ser un dia per guardar a la memòria. Va ser el dia en el qual dues ciutats d’Extremadura, Villanueva de la Serena i Don Benito, van votar convertir-se en un únic municipi. Sumaran 63.000 habitants tot compartint una mateixa unitat administrativa per a ser més competitives. Quin gran exemple: votar per unir i no per dividir.

Es tracta d’una iniciativa molt positiva que a la Conca d’Òdena ens hauríem de mirar amb especial atenció perquè podríem seguir un camí semblant. L’exemple d’Extremadura demostra que no és cap quimera i que és possible la unió. A ningú se li escapa que, a la pràctica, entre la ciutadania, la Conca ja és una ciutat única: els rius o rieres que separen Igualada, Vilanova, Montbui i Òdena són creuats cada dia per moltíssima gent que els passa d’una banda a l’altra per anar a la feina, a estudiar, a gaudir de l’oci o per agafar aire tot caminant o pedalant.

Si a aquest ús real de ciutat única i adaptéssim l’ús administratiu voldria dir convertir-nos en una ciutat de 70.000 habitants. La més important entre Barcelona i Lleida. Una ciutat amb força per fer-nos sentir i lluitar pels projectes que necessitem i volem com el tren gran, la generació de llocs de treball o tenir un lloc destacat a qualsevol taula de presa de decisions. Només convertint-nos en un municipi únic podem aconseguir molt més del que som i deixar, a la propera generació, una ciutat preparada pel futur.

No és un procés fàcil, és complex. Però és un procés en el qual hi guanyem, no hi perdem. En el qual no renunciem a cap identitat, sinó que les sumem per compartir-les. Les ciutats avancen quan afronten els grans debats de cara i aquesta és una de les grans oportunitats que tenim per a ser més forts i millors. Poques ciutats del nostre país tenen una opció com aquesta: unir allò que, en molts àmbits, ja funciona com una unitat per a fer un salt endavant. Tan senzill com això: endreçant allò que ja tenim, multipliquem les nostres forces.

Amb el treball fet per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena des de la seva posada en funcionament a l’any 2001 sumat a l’exemplar coordinació dels municipis durant l’esclat de la pandèmia, el camí traçat ens porta a poder seguir fent passos endavant fins a poder plantejar i guanyar aquest debat per guanyar un millor futur. Pas a pas, aquest és un tema que Igualada ha de liderar amb moltíssima generositat cap als altres municipis. O millor dir: ha de coliderar amb Vilanova, Montbui i Òdena. D’això depèn que fem o no fem un enorme pas endavant.