L’Escola Pia s’emporta el concurs Joves a Debat d’oratòria

El passat dissabte 7 de maig, la Jove Cambra Internacional d’Igualada va celebrar un any més el concurs Joves a Debat.

L’acte es va celebrar al nou auditori del Centre Cívic Nord d’Igualada i durant el matí es va fer una formació d’oratòria pels equips participants, formats per alumnes de 1r de Batxillerat dels instituts Joan Mercader, Badia i Margarit, Milà i Fontanals i l’Escola Pia. L’institut Pere Vives finalment no va poder participar-hi. La formació prèvia al concurs la va dur a terme Georgina Rodríguez, júnior de l’entitat. Setmanes abans, es va realitzar una formació d’oratòria per a tots els alumnes de 1r de batxillerat en cadascun dels centres participants al concurs, en aquest cas a càrrec de Magí Senserrich, membre de JCI Igualada.

El concurs va tenir lloc, a partir de les 16:30 h de la tarda, al nou auditori del Centre Cívic Nord, un espai recentment inaugurat que va resultar idoni pel desenvolupament del programa. El concurs, presentat per Eva Motis, va constar de dues semifinals i una final, on cadascun dels equips participants va haver de defensar un seguit de temes, uns a favor i els altres en contra. El jurat va estar format per Carlota Carner, tercera tinent d’alcalde de l’ajuntament d’Igualada, Antoni Font, president del Rotary Club d’Igualada, Carme Plassa, d’Òmnium Cultural Anoia, Jordi Marcè, com a col·laborador de Jove Cambra i, finalment, Jordi Xaubet, president del jurat i de Jove Cambra Internacional d’Igualada.

El gran nivell dels participants no va resultar fàcil per part del jurat a l’hora de deliberar però, finalment, l’equip guanyador del concurs Joves a Debat 2022 va ser l’Escola Pia.

Posteriorment, es va fer l’entrega de premis als guanyadors del concurs al millor orador i al millor capità i es van lliurar els diplomes pertinents als guanyadors i a la resta de participants. El president del jurat, Jordi Xaubet, va ser l’encarregat de fer l’entrega del primer premi als membres de l’Escola Pia: Ot Aguilera, Dephca Junyent, Nerea Lara, Arnau Albareda i Gianna Riba. El premi de l’edició d’aquest any va comptar amb la participació de la Papereria Codorniu.

Per altra banda, Carme Plassa va atorgar el guardó que concedia Òmnium Anoia al millor orador, que en aquest cas va ser per a Unai Boada de l’institut Badia i Margarit . De la mateixa manera, el premi a millor capità, atorgat pel president del Rotary Club d’Igualada, Antoni Font, va ser per a Raquel Dalmases, de l’institut Joan Mercader.

Finalment, i amb la participació de Caves Duran Galan, es va fer entrega d’un petit obsequi a càrrec del director del programa Francesc Sedó, a tots els membres del jurat i a la resta de col·laboradors del programa, com a mostra d’agraïment per la seva enorme tasca.