L’equip de waterpolo del C.N.I. puja a primera divisió catalana

S’ha fet esperar, però finalment l’equip de waterpolo del C.N. Igualada jugarà a la primera divisió de la lliga catalana de waterpolo la pròxima temporada. Els aigualits, aspirants a l’ascens, havien guanyat a casa amb un coixí de dos gols, així que necessitaven empatar o guanyar en el partit de tornada a Olot per no patir en excés. Per aquesta darrera èpica, el Club va posar un bus a disposició de l’equip, socis i afició per traslladar-los a tots fins a Olot. El bus anava a rebossar i l’equip no va fallar. Els igualadins van aconseguir l’ascens contra el C.N Olot amb un resultat final d’empat a 13 gols.

El partit va començar força animat per ambdós costats, de fet els dos primers quarts hi va haver un recital de gols per part dels dos equips, i es que les tàctiques defensives funcionaven prou bé, però els llançadors d’ambdós equips afinaven molt bé la punteria i era complicat parar pilotes. A la meitat del partit el marcador estava empatat a 9 gols.

A partir d’aquí, el joc es va descontrolar una mica, als igualadins els hi costava fer entrades en atac i el joc es va tornar un pèl estàtic, fet que va ajudar als d’Olot a sentir-se còmodes i canviar la defensa a “pressing”.

L’ equip llavors va passar a jugar per la boia, però no arribaven a trobar porteria. En aquest punt l’Olot es va créixer i en jugades d’home de més van aconseguir superar l’Igualada en el marcador. L’últim quart va ser el decisiu, els aigualits van agafar aire i el seu joc va tornar a fluir. Varies jugades d’atac amb xuts des de fora l’arc van arribar al fons de la porteria i van capgirar el partit. El jugador igualadí nº 12, el Joan Secanell amb 5 dianes, va ser clau en els xuts a mitja distància. Finalment, els olotins van tenir la última però el seu xut va acabar bloquejat per la defensa igualadina.

Amb aquest resultat, l’equip finalitza el tram complicat de la temporada i ja només els hi queden dos partits sense transcendència contra el darrer equip de la categoria de sobre, el GEIEG. Val a dir que l’èxit de l’equip no s’hagués aconseguit sense l’escalf de tots els socis i aficionats que han anat acompanyant l’equip en els partits de la temporada.