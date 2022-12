L’Emissari Reial, El Patge Faruk arribarà a Igualada el proper dimecres 28

La Comissió Cavalcada de Reis d’Igualada ja té a punt la Festa de Reis 20022-2023. El primer esdeveniment d’aquesta agenda va ser la presentació a l’Ajuntament de l’Auca de Reis d’aquesta any, obra dels autors Elisabet Farrés i Cobeta (dibuixos) i Anna Marsal i Riera (rodolins). A part dels autors, a la presentació hi van ser presents l’alcalde d’Igualada, Sr. Marc Castells i membres de la Comissió de Reis.

L’arribada del Patge Faruk

L’arribada de l’Emissari dels Reis serà el dia 28 de desembre de 2022. Les portes del pavelló de Les Comes s’obriran es a les 18.00 h. (aforament limitat). A les 18.30h començarà el festival infantil, que aquest any estarà amenitzat pel grup d’animació Pepsicolen. Després del festival, a les 20.00h, farà la seva entrada el Patge Faruk.

Respecte a les entrades per a l’espectacle, el preu és de 5€ i la compra es podrà fer fins el mateix dia 28, a través de l’adreça d’internet: www.tiquetsigualada.cat. Tanmateix, el dia 28/12 hi haurà una guixeta a l’entrada del pavelló, per poder-les comprar in situ. La guixeta obrirà a les 18:00h.

Prèviament, el Patge Faruk farà l’habitual recorregut pels carrers d’Igualada amb un nou itinerari que inclou els barris de Fàtima i Montserrat i la Plaça de Cal Font. El trajecte d’aquest any serà el següent: Carles Riba, av. dels Països Catalans, av. de Balmes, av. Gaudí, Espelt, Ronda Fàtima, N. Sra. de la Pietat, Fontsanta, sant Martí Sesgaioles, Joan Maragall, Passeig Verdaguer, Lleida, Dr. Coca, Pau Casals, Pau Muntadas, Nicolau Tous, Passeig Verdaguer, Pau Casals, av. Caresmar, Soledat, Sant Jordi, Rbla. Gral. Vives, Rbla. Sant Isidre, Garcia Fossas, Plaça de la Creu, Argent, plaça Ajuntament, Santa Maria, Roser, Plaça del Rei, Sant Jordi, Rambla Gral. Vives, Rambla Sant Isidre, Rambla Nova, Plaça i carrer de Santa Caterina, c/ Aurora, plaça de Cal Font, c/ Sant Magí (tros al costat de l’entrada a l’aparcament), c/ de la Torre, c/ Santa Caterina, c/ Trobadiners, av. de Balmes i Pavelló de Les Comes.

Missatges a Ràdio Igualada

Pel que fa els missatges del Patge Faruk a Ràdio Igualada seran els dies 30 i 31 de desembre de 2022, i 1,2,3,4 i 5 de gener de 2023 en els horaris següents:

Dies 30 i 31 de desembre de 2022 i 2,3 i 4 de gener de 2023: a les 19:00 h

Dia 1 de gener de 2022: a les 17:00 h

Dia 5 de gener de 2022: A les 12:00 h

Preu dels missatges: 10€

En relació amb el procés de sol·licitud i pagament dels missatges, s’ha de fer íntegrament a través d’internet, a l’adreça www.reisdigualada.cat. Així mateix, en el moment d’enviar la petició de missatge es podrà triar la franja horària en què es vol que sigui emès.

Tots els missatges radiats en dies laborables s’hauran de demanar com a mínim 24 h abans de la seva emissió, i en el cas dels dies festius 2 dies abans.

Lliurament de cartes al Patge Faruk

Amb referència al lliurament de cartes al Patge Faruk, aquest serà el dia 01/01/2023 al Teatre Municipal de l’Ateneu, des de les 10:30h fins a les 14.30h

Arribada de SS.MM. els Reis Mags d’Orient a Igualada

El dia 5 de gener de 2022 SS.MM. els Reis Mags d’Orient arribaran a Igualada. La recepció i benvinguda als Reis per part de les autoritats locals serà a l’escola Mowgli.

Quant a l’horari previst, serà el següent: a les 17:15h concert de les bandes, Unió Filharmònica d’Amposta, Banda de Música del Prat de Llobregat i Banda de Música d’Igualada; a les 17:45h parlaments de les autoritats locals i convidades i de Ses Majestats i a les 18:00h arrencarà la cavalcada.

Just abans que Ses Majestats comencin el seu camí pel centre de la ciutat, es llençaran coets per anunciar l’inici de la cavalcada, i un cop finalitzada, començarà el repartiment dels regals a les cases.

Recepció de paquets

El lliurament de paquets per als reis serà durant els dies 2, 3 i 4 de gener de 2023, a l’avinguda Mestre Montaner, núm. 99 (edifici Ignasi Carner), de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit. Passada aquesta hora no serà possible admetre cap altre paquet.