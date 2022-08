L’editorial: Festes Majors

L’Anoia està vivint dies de Festa Major en moltes de les seves poblacions. I la setmana entrant les farà la capital de la comarca. Són dies de celebracions i de festa amb una munió d’actes que volen portar l’alegria a una societat que necessita trobar motius d’alegria, que l’ajudin a oblidar, per una estona, els problemes diaris d’un entorn, a voltes estressant, que neguiteja a massa gent. La inflació, la calor i les amenaces d’escassedats diverses, s’afegeixen a les angúnies encara presents de la pandèmia, que es resisteix a marxar, de la guerra a Ucraïna, a punt d’augmentar un graó en el conflicte, una economia molt feble i un món polític d’horitzons empetitits.

Els batlles volen que les festes siguin per a tothom i per això intenten farcir programes d’actes que atreguin a la gent. Si no acaben sent multitudinaris tenen la sensació d’haver fracassat. És el primer any que es poden tornar a fer allò que, en els darrers dos anys, les restriccions de la pandèmia havien impedit fer en plenitud de condicions.

Són dies de retrobament dels veïns i on s’hi participa activament, com actors o com espectadors. Alguns es queixen dels sorolls i d’altres de la despesa que comporta, però on la majoria s’hi troba bé i recupera l’alegria de pertànyer a la comunitat. Una expressió cultural que ve de lluny, que ens recorda tradicions enfilant actuacions que es van repetint al llarg dels anys i també de noves idees imaginatives que obren noves perspectives per al futur. Un mosaic d’activitats per a tots els públics, on si barregen la gresca, l’entreteniment, pregons, rondalles, balls, passejades, converses a les terrasses i trobades a les places, on s’aixequen castells, ballen gegants i s’inicien les cercaviles variades.

I també és la Festa Gran de moltes associacions, que treballen tot l’any per exhibir la seva feina en aquests dies; Ho fan amb pressupostos reduïts, però amb molt enginy, imaginació i bon humor. Tiren endavant actes, on s’han esmerçat moltes hores, tant en la preparació com en l’execució. I són els més petits els que més en gaudeixen, iniciant-se així en la corrent de futures edicions, que ens van identificant com a comunitat. Esperem que tothom en gaudeixi i que totes les activitats programades es puguin desenvolupar sense incidents i amb la responsabilitat que sempre ens ha caracteritzat.