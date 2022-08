Humans de l’Anoia: Ezequiel Alcántara

EZEQUIEL ALCÁNTARA

El meu nom és Ezequiel, vaig néixer a la República Dominicana i soc igualadí des dels 9 anys.

La meva família i jo vam marxar cap a Barcelona a l’any 2015 i sempre hi ha hagut quelcom que m’ha tibat cap a la meva ciutat.

Vaig estudiar dret a la UAB, actualment exerceix-ho com advocat per compte propi i col·laboro amb diversos despatxs. El meu personal està ubicat al carrer Florenci Valls d’Igualada.

M’apassiona la meva feina ja que tinc la posibilitat de créixer personalment i professional. A la vegada, també m’ofereix ajudar als altres en tot alló que pugui. Tot això m’ho ha donat el dret.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

que Igualada, com a ciutat d’acollida, ha pogut fer realitat les polítiques d’inserció social per a que no hi hagi cap immigrant sense eines reals per a poder desenvolupar-se i prosperar. Igualada ha de continuar creixent i reciclant-se en el món empresarial per a poder oferir feines innovadores.