L’Editorial: Despesa pública

Els ajuntaments, entre ells el d’Igualada, estan dissenyant la seva proposta de despesa -i d’ingressos- per al 2021. Els pressupostos municipals són sempre el document més important que es gestiona durant l’any, tota vegada que resumeix les intencions i les previsions fruit dels programes electorals i de la situació que es viu. És obvi que, davant la pandèmia de la covid-19, és la primera vegada que els pressupostos s’hauran de redactar tenint en compte les seves conseqüències.



La crisi de la covid-19 està fent que aquest 2020 sigui un any complex per als ajuntaments, que han hagut d’adaptar les finances municipals. L’emergència sanitària que va esclatar al març ha derivat també en una crisi econòmica i social a la qual l’administració local ha de donar resposta. En aquest context, el Ministeri d’Hisenda va anunciar que suspenia aquest any el sostre de despesa dels municipis que ha de permetre als ajuntaments poder gastar el superàvit per fer front a les conseqüències de la pandèmia. D’aquí que, a més de buscar molts recursos a l’exterior, l’Ajuntament d’Igualada -i tots els que puguin- dediqui molts diners a inversions i a augmentar la seva despesa social, congelant els ingressos i fins i tot reduint el pagament d’interessos als bancs.

Poder fer servir el superàvit per finançar inversions i accions contra la crisi, tot i que hi ha un topall, és de sentit comú i una vella reivindicació dels consistoris. El govern espanyol, però, volia inicialment que fossin els ajuntaments qui cedissin els seus estalvis a l’Estat, quelcom que va ser rebutjat a tot arreu…

Per a les institucions públiques, és hora de gastar. I, si cal, d’endeutar-se. Cal fer tot el possible en considerar una inversió les ajudes socials als més necessitats, al comerç, la promoció econòmica i tot allò que la crisi ha empitjorat, perquè del seu estat en depèn el futur de tots nosaltres.