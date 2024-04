L’Associació Cultural Les Comes es liquida i dona el seu capital a entitats sense ànim de lucre

Càritas, Creu Roja, Dones amb Empenta, l’Hospital i l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer s’emporten 33.000€

L’Associació Cultural “Les Comes”, una de les més antigues de la ciutat i que durant un anys va ser molt activa, es troba ultimant la seva fase de liquidació. L’entitat va decidir aturar-se definitivament per pròpia voluntat de la junta directiva, que no tenia continuïtat, i per decisió de l’assemblea de socis, l’estiu passat. A partir d’aquí es va iniciar un procés que ha comportat la donació del seu capital romanent, producte de la venda anterior del seu local social, a entitats solidàries i sense ànim de lucre de la ciutat.

La junta sortint ha volgut explicar a La Veu els passos seguits “en base a la llei i les normatives vigents, realitzades amb l’assessoria d’una gestoria i sempre amb la decisió de l’assemblea de socis”.

L’origen de la dolguda situació que viu l’entitat es deu a la pandèmia de la Covid, que “va fer disminuir l’activitat de l’associació de manera dràstica, amb molt poca participació dels socis, i la junta no estava disposada a seguir endavant, i tampoc cap soci volia agafar el relleu. No hi havia altra sortida que la dissolució”.

Una comissió liquidadora de l’entitat, nomenada pels socis en assemblea, s’ha cuidat de destinar el patrimoni romanent a entitats solidàries, per un valor de 33.000 euros.

Els diners s’han destinat a Càritas (6.000€), Creu Roja Anoia (6.000€), Dones amb Empenta (5.000€), L’Àrea d’oncologia de l’Hospital d’Igualada (8.000€) i l’Associació de Famíliars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (8.000€).