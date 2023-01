Enquesta: estàs d’acord amb la vaga de mestres i de personal sanitari?

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha admès que cal un “pla urgent” contra la manca de metges i millorar l’accessibilitat al sistema sanitari. Així mateix, ha garantit que el departament de Salut hi està destinant tots les esforços i que la seva voluntat és arribar a “tots els consensos possibles”. Després de la reunió d’ahir amb els sindicats, les dues parts es tornen a trobar avui dimarts. Una nova reunió que, segons Plaja, expressa la voluntat d’arribar a un acord. “Desitgem que amb la reunió de la tarda es desconvoqui la vaga”, ha dit. Pel que fa als mestres, Plaja ha recordat que hi va haver un “gran acord” al setembre per reduir una hora lectiva i ha defensat que s’han satisfet “moltes demandes” de caràcter laboral. És per això que aquesta setmana us preguntem:

