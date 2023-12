L’Anoia, entre les comarques que formen part de la regió metropolitana de Barcelona, ‘la ciutat dels 5 milions’

Publicitat

Llum verda al Compromís Metropolità 2030. La iniciativa del Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) ha aprovat aquesta setmana un nou full de ruta en sintonia amb les actuals dinàmiques metropolitanes, que clarament superen els límits de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El nou document ha estat consensuat amb tots els actors polítics, econòmics i socials implicats, i el seu principal objectiu és ‘la ciutat dels 5 milions’. Per aconseguir-ho, l’Àrea Metropolitana de Barcelona inclou en la seva ruta comarques veïnes, entre elles la nostra, l’Anoia. També s’uneixen a aquest pla el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, els dos Vallès, el Garraf, el Baix Penedès i l’Alt Penedès.

En termes generals, el Compromís Metropolità 2030 planteja objectius globals amb relació a les polítiques socials, el medi ambient, la mobilitat, habitatge, en definitiva tots aquells aspectes que impliquen el seu desenvolupament d’escala territorial.

Per tal que els nous territoris implicats en aquest nou full de ruta puguin guiar-se en la missió d’actuar de manera coordinada, el pla estratègic metropolità s’ha estructurat en vuit missions dividides en les següents matèries: nivells de renda suficients, emergència ambiental i climàtica, economia innovadora i inclusiva, vitalitat cultural, mobilitat sostenible i segura, alimentació saludable, habitatge adequat i cohesió territorial.

Dins de cada estructura de treball, el full de ruta també estableix certs objectius per facilitar l’ordre d’execució de cada missió. Per exemple, en el cas de l’àmbit cultural, el nou document preveu que la participació de la ciutadania en activitats culturals a tot el territori augmenti un 10%. Pel que fa a l’economia, un dels principals reptes “és dedicar, com a mínim, un 1,2% del PIB a despesa privada en recerca i desenvolupament”, així com impulsar la transferència tecnològica. Amb relació al punt del treball, el full de ruta vol aconseguir que “els convenis col·lectius garanteixin uns nivells salarials d’acord amb un salari mínim de referència adaptat a la realitat de la regió metropolitana.” En el cas de la mobilitat, el PEMB plateja un canvi en la distribució modal dels desplaçaments i es posiciona clarament a favor de l’ecomobilitat. Un altre dels objectius marcats és aconseguir que el 2030 la dieta de la població de la regió metropolitana inclogui un “60% en aliments de proximitat.” Pel que fa a l’habitatge, el document té la voluntat d’aconseguir “que les rendes baixes no superin el 25% en el conjunt de barris vulnerables.” En aquest sentit, el document suma també “que la població que pateix una sobrecàrrega econòmica vinculada a les despeses de la llar sigui inferior al 30%.” Finalment, en el cas del canvi climàtic la missió se centra majoritàriament en “reduir el 45% l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.”

Com comentàvem anteriorment, Compromís Metropolità 2030 ha estat executat amb molt bona voluntat per part del Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, amb el suport de tots els actors polítics, econòmics i socials implicats, però això no implica que tothom estigui d’acord amb les estructures plantejades ni els objectius marcats. Anem per parts. L’Àrea Metropolitana de Barcelona seria, en llos com l’Anoia, un agent més de gestió, tenint en compte que compartiria territori amb altres poder com ara els ajuntaments, el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona o bé, la Vegueria del Penedès. En aquest sentit, des del PEMB marquen el 2030 com l’any clau per acabar de coordinar cada territori. Qui també juga un paper molt important en aquesta execució territorial és l’alcalde de Barcelona, i també president del PEMB, Jaume Collboni. El batlle barceloní ha expressat que ‘la ciutat dels 5 milions’ ha de formar-se a partir d’una estructura “federal i policèntrica”, de la mateixa manera que ho fa la zona urbana “tenint en compte els seus actors i administracions, sector privat i ciutadania.” és el camí.

A casa nostra, Jordi Cuadras, cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, en declaracions a La Veu ha expressat que “el Compromís Metropolità 2030 suposa una gran oportunitat per Igualada perquè quedem inclosos en un àmbit de referència”. Cuadras preveu que amb aquesta acció “podem passar a planificar conjuntament polítiques tan importants com les d’habitatge, les de mobilitat i transports, les de l’emergència climàtica.” El de Som-hi també ha pensat en els ciutadans ja que “gran part de la ciutadania d’Igualada té una relació diària amb Barcelona i la seva Àrea Metropolitana”.

Pel que fa a altres agents polítics de la ciutat, com el president del Consell Comarcal Anoia, Jordi Parcerisas, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, fins al moment de tancar aquesta edició, no han presentat declaracions ni cap paraula respecte al pla Compromís Metropolità 2030.

Bé, encara ens queden uns anys per arribar al 2030, i certament, no podem saber quin curs seguirà la nostra societat ni els nostres representants polítics, tot i això, els objectius queden sobre la taula i veurem de quina manera arriben a casa nostra.

