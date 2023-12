Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena ja disposa del Cens d’Activitats i Establiments i del Pla de verificació d’activitats comunicades així com dels respectius programes anuals, amb el suport de la Diputació de Barcelona. El cens, s’ha elaborat amb la base de dades de l’aplicació informàtica Gestor d’informació d’Activitats (GIA) de la Diputació de Barcelona, conté tots els establiments, tant públics com privats, que hi ha als municipis.

A banda de la informació de cada activitat relativa a la seva classificació per incidència, sector i estat de legalització, s’inclouen les seves característiques, una fotografia i les coordenades de tots els establiments, permetent bolcar aquesta informació al Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que utilitzi l’Ajuntament i actualitzar-lo fàcilment mitjançant la mateixa aplicació GIA.

A Òdena hi ha un total de 250 activitats censades, de les quals un 26,8% es dedica al sector serveis, el 7,2% al sector comercial, el 8,4% al sector de l’hostaleria i la restauració. Un altre 16,8% al sector industrial i el sector altres, compost principalment per magatzems, aparcaments i dipòsits GLP és del 28,4%. Les activitats d’espectacles constitueixen l’1,6% de les activitats, juntament amb les activitats de gestió de residus, 1,6%, i també les activitats energètiques 1,2% i les ramaderes un 8%.

El cens es pot consultar al portal de dades obertes de la Diputació i al SITMUN i ofereix a l’Ajuntament una eina per millorar la gestió diària administrativa de les activitats i que totes les àrees implicades tinguin a la seva disposició una base de dades conjunta de manera que puguin treballar més transversal, coordinada i estratègicament afectant a àmbits tals com l’urbanisme, medi ambient o promoció econòmica.

D’aquesta manera, el cens ofereix una fotografia dels establiments i activitats implantades en el territori en un moment concret, que s’ha d’anar revisant i actualitzant. En aquest sentit, com a complement al cens d’activitats, i a partir de les seves dades, també s’ha lliurat a l’Ajuntament el Pla de verificació i el programa d’activitats comunicades en el qual s’estableixen els objectius de l’actuació inspectora i els criteris que s’aplicaran per prioritzar les activitats, així com els recursos humans que es destinaran a la seva execució i, per l’altra, el programa anual que anomena les activitats que s’inspeccionaran durant un any i els recursosque s’hi d estinaran. En concret, són objecte del Pla de Verificació del municipi d’Òdena 76 activitats, les quals hauran de verificar-se en els propers 4 anys.

