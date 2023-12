“Puc millorar un vi sense obrir-ne l’ampolla”

Ha fundat les iniciatives Frec-Morales System i DivineRed Wine. Les capacitats que poden tenir les ones sonores són immenses, en benefici de la nostra salut i en moltes altres aplicacions. Heu inventat un aparell que, sense obrir una ampolla de vi, te’l millora. Em sembla ciència-ficció… La veritat és que sí. Mira, fa pocs dies l’enòleg d’uns cellers molt importants m’explicava que li semblava que estàvem parlant de quelcom a cent anys llum de nosaltres. Certament, per a una bodega, quan ha posat el vi dins d’una ampolla, ja no s’hi pot fer res. Que ara, amb aquest sistema, es pugui reparar i millorar, impressiona molt a tothom. Quan els ho mostrem, els enòlegs es queden al davant, vigilant no fos cas que poséssim alguna cosa dins de l’ampolla. Però és que, a més, segons quin tractament fem, podem modificar el vi. La idea, però, és que vam crear el…

✑ Contingut Prèmium

Inicia la sessió per veure l'article complet: Username or Email Address Contrasenya Remember Me Registra't | Has oblidat la teva contrasenya?

* La subscripció prèmium és gratuïta!