L’Ajuntament d’Òdena aturarà l’ampliació de l’empresa Vallès Soriano

Una seixantena de persones van assistir a la trobada informativa que el Govern d’Òdena va convocar dissabte 5 de febrer al Centre Cívic del Pla, oberta al veïnat del barri Sant Pere, barri Sant Ramon i Manyoses. Amb aquesta sessió l’equip de govern va recuperar les trobades “l’Ajuntament informa i respon” als diferents nuclis en què s’exposa l’acció de govern i es recullen les necessitats i inquietuds dels odenencs i odenenques, i que van començar al principi d’aquest mandat però es van haver d’aturar arran de la pandèmia de Covid-19.

Un dels punts més esperats per poder parlar per part dels veïns era l’explicació dels terminis, requeriments i estat actual de l’expedient d’ampliació de l’empresa Vallès Soriano, que ha suscitat molts dubtes i preocupacions. L’equip de govern reconeix l’error i va avançar a la trobada del Pla d’Òdena que amb tots els informes emesos i tota la documentació, aturarà el procés de la petició d’ampliació de sòl de l’empresa Vallès Soriano en el moment que aquesta qüestió passi per Ple municipal. Després que la petició de l’empresa passés per la Junta de govern i aquesta, com preveu la llei, tramités l’aprovació inicial, ara es troba en període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions fins el 18 de febrer. D’altra banda, el termini per rebre els informes sectorials corresponents de totes les administracions acaba al juny, i serà llavors quan es resoldrà el tràmit.

Pel que fa a projectes ja acabats, l’equip de govern va explicar les millores que s’han fet tant a l’interior com a l’exterior del Centre Cívic del Pla i a la pista poliesportiva d’aquell nucli; també els projectes d’urbanisme com la remodelació del carrer Igualada o les tasques d’asfaltat dels carrers Anoia i Montserrat i de reasfaltat de l’avinguda Montserrat al barri de Sant Ramon, així com l’asfaltat de la rotonda de la Masia i el carrer Cal Riba; es van mostrar les accions de l’àrea de jardineria i zones verdes, com neteja i desbrossat, tala de pins problemàtics, manteniment del ferm de camins i la instal·lació de noves jardineres i de mobiliari urbà nou. Pel que fa a Medi Ambient, es va explicar la participació com Ajuntament a la comissió de seguiment de la Generalitat per fer complir les mesures acústiques a l’empresa Funosa i la instal·lació, aquest mes, d’un mesurador d’emissió de partícules per fer també seguiment a la mateixa empresa.

En referència a la convivència veïnal, van destacar les tasques de control i fiscalització dels tallers de reparació de vehicles per evitar l’estacionament massiu de cotxes al carrer; així com la prohibició de l’estacionament de vehicles en diverses cantonades de carrers, la retirada de contenidors problemàtics, la creació d’una comissió per tractar l’ocupació incívica i l’elaboració d’informes tècnics per informar dels fraus a companyies de subministraments o la reclamació als fons inversors propietaris de pisos ocupats perquè iniciïn la via judicial i puguin posar el parc d’habitatges ocupat al mercat.

També es van explicar les experiències de creació dels murals participatius en diferents punts del municipi. Pel que fa a Igualtat, es van presentar l’inici dels projectes de ‘Poble segur’ i dels lavabos inclusius als equipaments municipals; es va fer també un repàs de les accions en educació amb reforç escolar, cursos i ajuts diversos, alhora que es van recordar les bonificacions en impostos i taxes com les derivades de la instal·lació d’energia fotovoltaica als habitatges o de tinença de vehicles elèctrics o híbrids, i la congelació de taxes i impostos per aquest 2022. En l’àmbit de la gent gran, es van explicar els projectes ESTIC+APROP i Ment Activa, ja en marxa.

D’altra banda, es van apuntar els projectes que estan pendents d’executar, com les obres a l’interior de la rotonda de la Masia, l’arranjament de la coberta del Casal de la gent gran i la urbanització dels carrers Masia i Lleida. Com els projectes pendents d’aprovar, com contractar el projecte d’arranjament de l’escala que uneix Sant Pere amb l’església Verge de la Pau, amb la incorporació d’un ascensor o escala mecànica, la contractació del projecte per crear un centre neuràlgic a l’entorn de l’església del Pla, o el compromís de treballar per la cessió a Salut de sòl al Pla d’Òdena pel futur CAP centralitzat d’Anoia Rural, con entre d’altres.