Mor als 92 Sebastià Camins, un dels fundadors de la Clínica Sant Josep

En Sebastià Camins Talavera ens ha deixat als 92 anys. Sempre va ser una persona emprenedora i d’iniciatives de visió llarga. Iniciat en el món proper a la sanitat va ser l’ànima fundacional i president durant molts anys de la Clínica Sant Josep d’Igualada. També va ser conseller de Tècniques i Terapèutiques Mèdiques i de l’empresa familiar Camins Grup i membre del col·legi de Mediadors i Assegurances.

Afeccionat a la música, a la neu i l’esquí, l’excursionisme i la fotografia, sent membre actiu d’entitats relacionades amb aquestes activitats, especialment la UEC. Home de profundes conviccions, amb una forma planera d’entendre els problemes pels que sempre hi tenia una solució pràctica. La seva frase “Massa sovint passa el que no havia passat mai” defineix molt bé el seu tarannà i la seva manera d’entendre els entrebancs amb els que s’havia d’enfrontar.

La seva tasca, sempre allunyada dels protagonismes públics, no l’impedia ser una persona amb la que s’hi podia comptar per endegar noves iniciatives, on ha deixat una fonda petjada.