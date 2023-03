L’aigua és un bé escàs

Quan parlem d’estalviar aigua pensem en els típics hàbits que tots coneixem: tancar l’aixeta quan ens rentem les mans, canviar els banys llargs per dutxes… Però existeixen una sèrie d’ítems invisibles als nostres ulls que s’han de revisar per tal d’estalviar aigua i diners a la nostra factura; es tracta dels problemes que es poden generar amb el pas del temps a les cisternes o els dipòsits d’aigua. En aquests casos, una aixeta que goteja per una avaria pot llençar 50 l al dia i una cisterna de vàter, 250l en vint-i-quatre hores. Imagina quanta aigua pots estar llençant amb una cisterna o dipòsit d’aigua fets malbé.

Com podem controlar l’aigua i el seu consum?

És important comprovar si el consum d’aigua que tenim es correspon amb el que realment estem utilitzant. D’una banda ho podem notar amb la nostra factura, si de cop veiem que aquesta ha augmentat quan el nostre consum és el mateix. També podem controlar si el nivell de l’aigua de la cisterna o dipòsit baixa més ràpid del normal i sobretot si passa en dies que no som a casa.

Rentar el cotxe amb una mànega consumeix fins a 500 litres d’aigua! El túnel de rentat només gasta de 20 a 35 litres. Si fas servir galleda i esponja, gastaràs menys de 50 litres.

Regar les plantes al migdia fa que l’aigua s’evapori vuit vegades més ràpid que si ho fem al vespre o de bon matí. Si no les reguem excessivament estalviarem a l’estiu uns 200 litres a la setmana.

La rentadora gasta aproximadament entre 60 i 90 litres cada vegada. Ompliu bé la rentadora abans de posar-la en marxa.

Coneixes PlaPol?

PlaPol és una empresa igualadina que compta amb moltíssims serveis relacionats amb els tractaments d’aigua. Una de les seves tasques més rellevants és la impermeabilització d’espais com ara cisternes, piscines, terrats o qualsevol mena de terra. La seva àmplia experiència en el sector els permet impermeabilitzar amb diferents tècniques i productes que t’asseguraran uns resultats molt efectius. Entre els serveis de PlaPol també hi ha la construcció i el manteniment de piscines.

Com a novetat, PlaPol compta amb una botiga al carrer Bellprat, 37 d’Igualada on trobaràs una gran varietat de productes de ferreteria, piscina, materials de jardí i molt més.

Si tens dubtes sobre l’estat de la teva cisterna o vols impermeabilitzar un espai, contacta amb PlaPol.