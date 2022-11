La Veu participa a l’acte de cloenda dels 40 anys de l’Associació de Premsa Comarcal

Ahir dissabte es va posar punt final als actes de celebració del 40è aniversari de l’ACPC en una emotiva gala de cloenda celebrada al Palau de la Musica Catalana. Una gran festa que va combinar a parts iguals l’entreteniment i la part institucional, i a la qual van assistir més de 400 persones, entre les que hi havia editors de premsa, periodistes, dircoms, anunciants i lectors.

La gala va començar de forma íntima amb la música de la cantant tortosina Montserrat Castellà, que des d’aquell moment va ser l’encarregada, durant els interludis, d’amenitzar la vetllada. La festa va estar conduïda pel conegut presentador televisiu Òscar Dalmau, qui durant la presentació va explicar que la d’ahir era una jornada per “retre un homenatge als periodistes que, dia a dia, mes a mes i any rere any, han estat i estan a peu del carrer, al costat dels veïns de totes les poblacions de Catalunya per divulgar la realitat més propera i tot el que passa al costat de casa”.

El primer dels actes institucionals va ser el lliurament dels Premis Premsa Comarcal a la Solidaritat a estudiants d’ESO que l’ACPC va instaurar l’any passat per tal de promoure entre els joves els valors d’una convivència igualitària entre les persones de diferent índole. El secretari de Comunicació, Oriol Duran, i Montse Dalmau, membre de la junta de l’ACPC, van ser els encarregats de fer el lliurament dels guardons.



En la categoria de 1er i 2n d’ESO, el guanyador va ser l’institut Escola 3 d’abril de Mora la Nova amb el treball L’IE més solidari i inclusiu, dels alumnes Oriol Doblas Marguet, Isona Amadón Trias, Odette Cervelló Alcober, Ferran Romerra Puell i Aroa Miravete Torras; i l’entitat sense ànim de lucre escollida pels alumnes per rebre els diners va ser l’Ampa de l’institut Escola 3 d’abril.

I en la categoria de 3r i 4t d’ESO, el treball guanyador va ser Un ordinador, un futur, de l’escola Vedruna de Vilafranca del Penedès, fet pels alumnes Jan de Antonio, Mireia Sala i Anna Raventós. I l’entitat sense ànim de lucre escollida per rebre la gratificació es la xarxa Labdoo. Teniu el llistat de finalistes de totes dues les categories en aquest enllaç.

Tot seguit va arribar el torn de fer el lliurament dels premis als guanyadors del concurs de fotografia pels associats de l’ACPC 40 anys de Premsa Comarcal, 40 anys fent país. Uns guardons que demanaven imatges que documentessin esdeveniments succeïts al llarg dels darrers quaranta anys per reflectir l’evolució de la societat a través dels ulls de la premsa comarcal i local. Per lliurar els reconeixements van pujar a l’escenari la vicepresidenta 1a del Parlament, Alba Vergés, i la vicepresidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Núria de José.

El primer premi va recaure en el reportatge L’últim de capítol dels pisos de Can Garcia de Manlleu, obra d’Albert Llimós i Jordi Puig, publicat al bisetmanari El 9 Nou de Vic. El segon premi va ser per Cultura, tradició i futur, de Nuria Caro, publicat al Setmanari l’Ebre. I el tercer premi per al reportatge La faràndula olotina es desconfina, del fotògraf Ramon Buxó Martinez, publicat al setmanari La Comarca d’Olot. Tots els detalls dels reportatges aquí.

Tot seguit va arribar el moment més esperat de la vetllada, quan la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, van pujar a l’escenari per fer entrega del 2n Premi d’Honor de la Premsa Comarcal a la reconeguda periodista Rosa Maria Calaf. Òscar Dalmau va presentar a la prestigiosa reportera dient que “és una periodista global, però que anima a la premsa local a continuar essent una font d’informació propera, veraç i de qualitat”.



Durant el seu parlament, Rosa María Calaf, va ser molt crítica amb la situació de la professió actualment: “Mai vaig imaginar que en ple segle XXI hauríem de lluitar per la llibertat de premsa. El periodisme és el nervi sensible de la societat democràtica, i atacar-lo significa retallar drets i llibertats. Ara veiem que part de la comunitat informativa s’allunya del seu deure fundacional. A tot arreu hi ha una tendència on governs han iniciat una ofensiva contra periodistes i mitjans. I una gran part de la ciutadania no reclama fets sinó una interpretació dels fets que s’ajusta al seus gusts o creences. Doncs aquest guardó serveix per donar-me forces per continuar lluitant contra tot això. Sou el pilar imprescindible de la professió. Perquè tot comença essent local. És responsabilitat de tots seguir amb la lluita”.

El següent a pujar l’escenari va ser el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, qui va explicar que “la Premsa Comarcal som un exemple a tot Europa. Som líders a tots i cadascun dels territoris de Catalunya, donem feina a més de mil persones i tenim una audiència de 700.000 lectors. I tot, perquè parlem del que interessa a la gent que viu a comarques. Som, en definitiva, un projecte de país”.

Tot seguit, va prendre la paraula la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui va dir que “la Premsa Comarcal és un dels tresors del país. Ja que sou capaços de donar veu a ciutadans que no tindrien cabuda als diaris generalistes, i ho feu amb mitjans pensats i escrits en català”. I el parlament de cloenda institucional va anar a càrrec de la vicepresidenta 1a i presidenta en funcions del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, qui va dir que en el món globalitzat la premsa comarcal juga el paper “d’un espai de reflexió” i “d’enfortir la democràcia”.

La gala va acabar amb la música de Joan Dausà, que va interpretar en to íntim alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria.

Aquest va ser l’acte de cloenda d’un circuit d’actes que es va iniciar el 19 de setembre de 2021 al Gran Teatre del Liceu quan vam donar el tret de sortida a les celebracions del 40è aniversari de l’entitat i que ens ha portat a celebrar, durant 14 mesos, actes arreu del territori. Des de Tortosa a Figueres, i des de Tàrrega a Sant Feliu de Llobregat, passant per Valls, Vic, Igualada, Cambrils, Olot, Juneda, Vilafranca del Penedès i Artesa de Segre. I on hem implicat a desenes d’editorials, entitats i institucions públiques per divulgar la nostra important tasca, no només com a editors de notícies o creant llocs de feina, sinó que normalitzant l’ús de la nostra llengua, així com fent visible la Catalunya de comarques.