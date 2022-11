L’ADF de la Torre guanya un premi per la prevenció d’incendis

La Diputació de Barcelona va entregar, aquest dissabte, els premis a la prevenció dels incendis forestals, que es lliuren des de l’any 1997. Actualment són tres premis que s’atorguen per reconèixer diferents facetes de la prevenció d’incendis forestals. Van començar essent només dos premis, el Rossend Montané i el Palestra. Aquest últim reconeixia l’organització de les ADF per fer prevenció d’incendis forestals i va ser substituït l’any 2015 per l’actual premi Jordi Peix, que reconeix aquells projectes de les ADF destinats a la sensibilització, informació, comunicació i educació en aquesta matèria. L’any 2001 s’hi va afegir el premi honorífic Joaquim Maria de Castellarnau, que reconeix la trajectòria de servei d’una persona vinculada al món de les ADF.

Doncs bé, aquest any un dels premis, ha estat per l’ADF de la Torre de Claramunt. En concret se li ha otorgat el Premi Rossend Montané al projecte de millor planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis forestals pel projecte de pastoreig tradicional d’ovelles i cabres.