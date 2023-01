La Veu i l’Ateneu Igualadí organitzen: “Dimarts amb Veu”, un nou cicle de debats amb temes d’actualitat local

La Veu de l’Anoia i l’Ateneu Igualadí organitzen, a partir del mes de febrer, el cicle de xerrades “Dimarts amb Veu”, que tindran lloc a la Sala de Socis de l’Ateneu a Igualada a les 19:30 hores.

Es tracta d’un seguit de taules rodones, obertes al públic en general, amb la presència d’agents socials i referents de diferents àmbits, amb l’objectiu d’explicar de manera didàctica la situació de temes d’actualitat, i que resolguin dubtes que puguin sorgir a través de preguntes dels assistents.

L’habitatge a Igualada

La primera de les sessions es farà el dimarts 21 de febrer a les 19:30 hores, i versarà sobre l’habitatge. Les dificultats actuals d’accés a un habitatge, la situació del mercat de compravenda, el preus actuals i la necessitat de lloguer social, el tema de l’ocupació il·legal i els desnonaments en seran l’eix central.

Entre els convidats hi haurà un advocat, un agent de la Propietat Immobiliària, un assistent social, un representant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, de Càritas i un agent dels Mossos d’Esquadra.

La taula rodona serà moderada pel Director de Redacció de La Veu Jordi Puiggròs, que donarà la paraula amb una primera pregunta a cada convidat, i comptarà amb un seguiment en directe a través de Twitter per part de la periodista de La Veu Noelia García.

“Dimarts amb Veu” pretén omplir un buit existent en l’actualitat a la ciutat, d’espais de debat obert sobre temes d’interès relacionats amb el nostre territori, específicament d’àmbit social, per ajudar a resoldre dubtes cada vegada més habituals i al mateix temps mantenir-nos informats gràcies a l’aportació de persones implicades en cada assumpte.

Les sessions continuaran el mes d’abril amb una nova taula rodona sobre seguretat ciutadana, un assumpte que ha generat molta preocupació entre la societat d’Igualada i l’Anoia en els darrers mesos. Passada la campanya electoral i el tradicional debat de candidats a les eleccions municipals que organitza l’Ateneu Igualadí cada quatre anys, “Dimarts amb Veu” tornarà abans de les vacances d’estiu amb una taula rodona sobre l’actualitat postelectoral a Igualada.

Participació oberta a tothom

“Dimarts amb Veu” comptarà a les taules rodones amb la participació de convidats de l’àmbit local que coneixen de primera mà els temes de debat. Al mateix temps, però, tothom és convidat a participar de forma activa formulant preguntes, queixes, aportacions o propostes.

És per això que una setmana abans s’obrirà el canal de Twitter @dimartsambveu per a que els internautes hi diguin la seva. Els assistents a cada taula rodona també podran formular preguntes en la darrera part de l’acte. Al final, s’exposarà un breu resum de conclusions de la trobada. Més informació en properes edicions de La Veu.