Miquel Fort i Garsavall o la prolífica dimensió creativa i escultòrica d’un artista que cal conèixer

Fa uns dies, el passat 11 de juliol, que Miquel Fort i Garsavall, una persona estretament vinculada a la comarca de l’Anoia, i en concret de la població de Santa Maria de Miralles, on a més d’algunes estades hi ha impartit Tallers de Modelatge escultòric i de l’Ús de pastes i vitrificats; a la capital de l’Alt Camp, va inaugurar una exposició escultòrica del tot excepcional, “Cíclic”. Es tracta d’una mostra que, a grans trets, representa tota una ruptura amb la rigor de l’art acadèmic tradicional de l’escultura, a partir d’una recerca escultòrica que persegueix la cognició d’allò intangible i del món subtil. Això és, una producció que evidencia la dinàmica evolutiva de l’autor al decurs de llargues dècades, un veritable exercici d’investigació escultòrica; i, de fet, la posta en escena d’un ferm diàleg entre l’abans i el després de tot l’estadi creatiu.

Observant atentament cada una de les peces, l’autor ens descobreix, a partir dels esbossos inicials, la pròpia gènesi de l’obra i els passos que li han anat donant forma i significat, tot posant en relleu no solament el traç enèrgic que -com a artista- ha anat consolidant, sinó també el tracte més avinent per tal d’aconseguir un modelatge precís per a cada peça, especialment, si es té en compte fins a quin punt han estat curosament preservades unes formes corbes i arrodonides amb una admirable suavitat i plenes de ritme i musicalitat en llur pròpia figuració. Després, en contemplar-les, realment, provoquen una sensació de placidesa, considerant que cada una de les identitats incorpora uns títols suggeridors (Afable, Enyorança, Efluvi, Esclat, Gestant, etc.) que senyalen fins a quin punt la terra, el foc, l’aigua i l’aire s’han entremesclat amb els pensaments més silenciats de l’autor.

© Carmel·la Planell

Miquel Fort, fill de Reus, lligat a una família d’artistes, sempre ha estat un apassionat de l’escultura. Els primers passos en aquest camp van venir del coneixement d’alguns artistes estrangers, emperò no tardaria a traslladar-se a la ciutat comtal per a cursar Arts i Oficis a l’Escola Massana, seguint el mestratge d’eminents professors; unes primeres competències artístiques que li atorgarien, a l’Escola d’Arts i Oficis de Grau Superior de la Llotja, la graduació en Arts Aplicades. Primer va introduir-se en el coneixement de les ceràmica i després va ampliar-lo amb les matèries escultòriques i de disseny pràctic, àmbits creatius amb què de seguida va comprometre’l profundament amb els quatre elements que ens ofereix la Natura: la terra, l’aigua, el foc i l’aire. Òbviament, l’argila, com a matèria primera i primordial, l’aigua com a element que permet modelar l’argila, el foc i l’aire, els elements que permeten la cocció i, en conseqüència, conformar la creació de cada peça.

Carmel•la Planell

Seguidament, i ja des d’un àmbit estrictament professional, i lliurat plenament a la indústria de la ceràmica, Fort va treballar en la realització de murals artístics, mosaics i altres dissenys, alguns en col·laboració amb altres artistes. Amb tot, la seva esfera comunicativa i la seva disposició pedagògica van empènyer-lo a la docència de la Química aplicada a la Ceràmica, tot incorporant al seu saber acadèmic una base científica i també va participar en Seminaris sobre la Tècnica oriental de Raku; mentrestant les seves creacions eren exhibides successivament en diferents exposicions arreu de Casa Nostra, des del 1984 fins als nostres dies.

Quant al seu treball, i per la importància de servir-se dels coneixements de la química, val a puntualitzar que, en paraules seves: “Més enllà del modelatge, la química és fonamental per a donar color a les peces i/o composicions escultòriques i per a connectar amb les propietats de l’argila”. I, això és exactament el que fa aquest artista, convertint una massa de fang en una peça per a ser admirada, atès que ha assolit una personalitat pròpia gracies a les emanacions coloristes de les seves mescles. Això no obstant, el seu treball summament metòdic no està exempt d’una certa dosi de mística i d’una fabulosa imaginació; en conseqüència, les successives actuacions per les quals passa el procés creatiu comencen en la percepció del mateix material, al qual -abans que res- cal acaronar-lo i donar-li forma, després d’emprar un temps concret d’una intensa combustió en l’exaltació de la flama i del color. Al capdavall, la tècnica de la qual Fort se serveix té com a punt de partida aquells quatre elements fonamentals i és diferent en cada cas a l’hora de modelar el fang, òbviament segons la intervenció de la química.

Alhora, els seus avenços en la investigació de qualsevol projecte escultòric li han suggerit la pràctica d’assajos amb òxids de diversos minerals, carbonats, silicats i d’altres, amb la finalitat d’aconseguir les fórmules més fantasioses que li proporcionarien els pigments desitjats; treballant amb altíssimes temperatures, tot cercant combinacions coloristes i les textures el més inversemblants, úniques i diverses.

Certament, la mostra, que aquests dies ens ha ocupat, abraça tota la prolífica dimensió creativa i escultòrica de l’artista que, de més en més, aconsegueix concedir aquella personalitat pròpia i única de cada obra.