Treballada victòria de l’Igualada Rigat a Caldes (2-4)

L’Igualada Rigat va aconseguir una treballada victòria a la pista del Caldes (2-4), en un partit corresponent a la quinzena jornada de l’OK Lliga que es va resoldre en els darrers minuts.

Des dels primers minuts l’Igualada Rigat, amb l’absència de Gerard Riba per acumulació de targetes, va pressionar força al rival, temerós i acovardit en les seves jugades, potser perquè ja pesava com una llosa la poca efectivitat del Caldes a casa aquesta temporada, que a més no podia comptar amb el capità Xavi Rovira.

En aquestes que l’IHC va aprofitar-ho i va estrenar el marcador amb un xut molt llunyà de Tety Vives, gairebé des de la meitat de la pista, no gaire potent però Roger Bars va ajudar tapant la visibilitat al porter local i la bola va acabar entrant sense resistència (8′). El Caldes va moure de seguida la banqueta i va posar-hi més ganes, arribant a fer un llençament al pal als deu minuts de partit, obra de Xavi Gurri, amb diferència el millor dels locals.

A mesura que passaven els minuts el partit s’anava equilibrant, si bé era l’Igualada qui gaudia de més línies de xut, especialment Aleix Marimón, que en va tenir dues gairebé seguides, i Bernat Yeste, sol davant el porter. Les ocasions es desaprofitaven, donant aire al Caldes, que seguia fent un joc poc vistós, sense cometre gaire faltes, mentre que l’IHC n’anava sumant i això podia ser un perill més endavant.

A la represa, el Caldes va empatar amb un gol de Cristian Rodríguez (28′) i les coses es van complicar.

Roger Presas va tenir un parell d’ocasions per desfer l’empat, però Guillem Torrents va estar fi, fins que una combinació entre Vives, Carol i Llenas va fer que aquest últim, dins l’àrea i molt llest i ràpid, avançés de nou als arlequinats (35′), però l’alegria va durar res, perquè en la jugada següent Carol feia una clara falta, que va aprofitar Marc González per tornar les coses on estaven (36′). L’amenaça de la desena falta no va tardar en complir-se, un minut després, però aquí Torrents va ser més encertat i l’intent de Marcos Blanqué es va esvair.

El partit havia entrat on mai ho havia d’haver permès l’IHC, les ocasions sovintejaven prop de l’àrea igualadina i els nostres tenien més problemes que en el primer temps per arribar amb perill davant Jaume Gisbert, però un rebot del porter i una mitja volta providencial de Llenas van col.locar el 2-3 a cinc minuts del final. Quan més falta li feia a l’IHC una falta directa, va arribar poc després per a que Roger Bars sentenciés el partit (46′).

Amb aquesta victòria, l’Igualada Rigat suma 23 punts i es manté a la sisena posició. L’equip no tornarà a jugar a l’OK Lliga fins l’1 de febrer, a les Comes davant el cuer Vilafranca. Dissabte vinent 28 de gener jugarà a casa amb el Lyon francés el partit d’anada de la WS Europe Cup.

RECAM LASER CALDES, 2 (0+2): Jaume Gisbert, Roger Presas, Xavier Gurri, Cristian Rodríguez (1) i Marcos Blanqué. També Dídac Llobet i Marc González (1).

IGUALADA RIGAT, 4 (1+3): Guillem Torrents, Oriol Llenas (2), Tety Vives (1), Roger Bars (1) i Marc Carol. També Aleix Marimon, Bernat Yeste, Nil Cervera i Mats Zilken.

Gols: 0-1 Vives (8′). 1-1. Cristian Rodríguez (28′). 1-2 Oriol Llenas (35′). 2-2 Marc González (fd, 36′). 2-3 Oriol Llenas (45′). 2-4 Roger Bars (fd, 46′).

Arbitres: David Cantos i Alberto Pérez. Blava a Marc Carol.