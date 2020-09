La UEA, irritada amb el silenci de Madrid sobre la pròrroga dels ERTO’s

La Unió Empresarial de l’Anoia vol mostrar la “preocupació i inquietud” davant el fet que a pocs dies que finalitzi el mes de setembre, “encara no se sap quin és el futur dels ERTOs ni el futur d’altres mesures possibles que ajudin a les empreses superar els efectes de la pandèmia. Per això, instem a l’executiu central, solucions ràpides i àgils davant la imminència i urgència d’aquest fet”.

El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, afirma que “mentre duri la crisi, s’han de mantenir els ERTOs. Hem de garantir l’ocupació per a tots els treballadors i treballadores i salvar les empreses. No pot ser que encara no sapiguem quin és el futur dels ERTO”.

Una altra de les peticions reiterades que es fan des de la UEA és la manca de solucions i resposta respecte a quina situació queden els treballadors que no puguin accedir al seu lloc de feina per tenir cura dels seus fills i filles, per quarantena, encara no hagin donat positiu. “L’Estat ha de donar solució a totes aquestes casuístiques. Nosaltres, a la comarca de l’Anoia, ja ho vam experimentar pel confinament perimetral i la solució va arribar 5 mesos tard. No podem tornar a passar per això. Les empreses no poden rebre més cops i els treballadors i treballadores no poden tornar a quedar desemparats”, ha sentenciat Domènech.